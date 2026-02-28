إسرائيل وإيران تشعلان المنطقة.. الجيش الأردني يسقط صاروخين باليستيين

صرّح مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية، يوم السبت بأنه تم إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية.

وأوضح المصدر العسكري أنه جرى التصدي لهما بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء "بترا".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلاً عن الحرس الثوري، أن أربع قواعد أمريكية في الشرق الأوسط استُهدفت رداً على غارات أمريكية وإسرائيلية على مدن إيرانية.

وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن الحرس الثوري، بأن إيران استهدفت بصواريخها قاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة السالم الجوية في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.