الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
صراع العمالقة في إسبانيا.. هل يتحول عمر مرموش إلى ورقة هجومية حاسمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 28-2-2026
روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران وإسرائيل
مسؤول إيراني: لا خطوط حمراء وجميع المصالح الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة
الولايات المتحدة تطلق "الغضب الهائل" ضد إيران.. وإسرائيل تعلن "زئير الأسد"
أخبار العالم

رسائل عاجلة من واشنطن إلى المواطنين الأمريكيين في إسرائيل وقطر والإمارات

ناصر السيد

نشرت السفارات والقنصليات الأمريكية في إسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي أنها طلبت من موظفيها البقاء في منازلهم، وأوصت جميع الأمريكيين بفعل الشيء نفسه حتى إشعار آخر.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى في تصريحات تلفزيونية يوم السبت أنه "لن تكون هناك خطوط حمراء" في رد النظام على موجة الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت إيران يوم السبت.

وقال المسؤول: "نُبلغ إسرائيل بوضوح أن تستعد لما هو قادم. سيكون ردنا علنيًا، ولا توجد خطوط حمراء"، مضيفًا أن "جميع الأصول والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط أصبحت أهدافًا مشروعة".

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مخاطبًا الشعب الإيراني: "حان وقت حريتكم. احتموا وابقوا في منازلكم، فالخارج شديد الخطورة. القنابل ستسقط في كل مكان".

وأضاف ترامب : "عندما ننتهي من مهمتنا، استلموا الحكم بأنفسكم. هذا سيكون مسئوليتكم، وربما الفرصة الوحيدة لكم لعدة أجيال. لقد كنتم تطلبون مساعدة أميركا لسنوات، ولم تحصلوا عليها أبدًا. لم يوافق أي رئيس على فعل ما أريد أن أفعله الليلة".

وتابع ترامب: "الآن لديكم رئيس يمنحكم ما طلبتموه. لنرَ كيف ستردون. الولايات المتحدة تدعمكم بقوة هائلة وقوة مدمرة. حان الوقت لتأخذوا مصيركم بأيديكم وتنطلقوا نحو المستقبل المزدهر والعظيم الذي أمامكم. هذا وقت العمل، فلا تدعوه يفوتكم".

رسائل عاجلة المواطنين الأمريكيين الضربات الإسرائيلية والأمريكية السفارات والقنصليات الأمريكية

