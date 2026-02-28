. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت 28 فبراير 2026، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة فى اخر الليل ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس بالبرودة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم :=

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

العظمى 18 درجة

الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة فى الإسكندرية

العظمى 18 درجة

الصغرى 12 درجة

درجات الحرارة فى مطروح

العظمى 16 درجة

الصغرى 12 درجة

درجات الحرارة فى سوهاج

العظمى 20 درجة

الصغرى 09 درجة

درجات الحرارة فى قنا

العظمى 23 درجة

الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة فى أسوان

العظمى 23 درجة

الصغرى 11 درجة