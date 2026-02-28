قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وافق على التسوية ولجأ للمحامي.. سيف زاهر يوضح أزمة الأهلي مع ريبيرو
بعد تحطم طائرة للجيش .. قرار هام من السلطات في بوليفيا
5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري
انتخابات نقابة المهندسين.. إعادة بين ربيع وحمودة على مقعد نقيب كفر الشيخ
سوريا .. سماع إطلاق نار بساحة الأمويين ومصدر يكشف التفاصيل
دعاء الليلة العاشرة من رمضان لزيادة الرزق.. ردده صباحا ومساء
سعر عيار 18 اليوم 28-2-2026
قبل قطع الخدمة.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي مارس 2026
ضياء عبدالخالق يفتح النار: أين اسمي من دعاية مسلسل علي كلاي
مسلسل درش الحلقة 10.. الأمل يعود لوالدة مصطفى شعبان
العراق يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة
فوز مثير لرجال يد الزمالك على سبورتنج في دوري المحترفين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ضياء عبدالخالق يفتح النار: أين اسمي من دعاية مسلسل علي كلاي

ضياء عبدالخالق
ضياء عبدالخالق
يارا أمين

أثار الفنان ضياء عبدالخالق حالة من الجدل بعد منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، عبّر فيه عن استيائه من طريقة التعامل معه في الدعاية الخاصة بمسلسل علي كلاي.

وكتب ضياء عبدالخالق: "التقدير و الاحترام للزميلات و الزملاء انا واحد من ابطال المسلسل مش موجود فى كافة أشكال الدعاية 
مش موجود فى اى بوستر
اسمى فى تتر المقدمة ابعد من المكان اللى وصلت له بشغلى و بمجهودى  بشهادة الجمهور و المتخصصين..لمصلحة من  قلة التقدير ؟".

ويشهد مسلسل علي كلاي اهتمامًا جماهيريًا واسعًا في موسم رمضان 2026، حيث تصدّر اسمه قوائم البحث في جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي بسبب الأحداث المثيرة والتطور الدرامي المتسارع في الحلقات المعروضة لا سيما في ظل الصراعات الدرامية المتواصلة التي يعيشها البطل علي على المستويات العائلية والعاطفية والرياضية.

مسلسل علي كلاي

,يعرض مسلسل علي كلاي الحلقة  على قناة DMC الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة في 6:30 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعرض على DMC دراما الساعة 6 مساءً مع إعادات في 1:30 صباحًا و11:30 صباحًا، وكذلك عبر منصة Watch it الرقمية الساعة 6 مساءً.

,يدور مسلسل على كلاي في إطار اجتماعي شعبي مشوق، ويروي قصة «علي»، الملاكم السابق الذي يعيش في حي حلوان الشعبي ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى إدارته لدار أيتام، ما يعكس الجانب الإنساني لشخصيته تتغير حياة علي رأسًا على عقب عندما تتشابك علاقاته العاطفية والاجتماعية مع صراعات العمل والماضي والخصومات القديمة، ليجد نفسه يواجه تحديات أكبر خارج الحلبة، مما يجعل على كلاي أكثر من مجرد مسلسل أكشن، إذ يمزج بين الدراما الإنسانية والأكشن والتوتر النفسي بين الشخصيات، وهو ما جعل على كلاي يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة منذ عرضه ويستمر في جذب اهتمام الجمهور مع كل حلقة جديدة.

أبطال مسلسل علي كلاي

مسلسل "علي كلاي" يشارك في البطولة، أحمد العوضي، و درة، وعصام السقا، وطارق الدسوقي، و محمود البزاوي، ويارا السكري، و المطربة رحمة محسن، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

الفنان ضياء عبدالخالق فيسبوك علي كلاي مسلسل علي كلاي أحمد العوضي

