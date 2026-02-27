قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 أيام.. حبس عامل وزوجته لاتهمامهما بإنهاء حياة عجوز بالمنيا
السيتي والريال الأبرز.. موعد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزيرة الثقافة: الرؤية الجديدة تنطلق من الإنسان وتضع المواطن في قلب الأولويات

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال عاشور

ترأست الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارة الثقافة ورؤساء القطاعات، لوضع ملامح مرحلة ثقافية جديدة، تستجيب لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة، وتواكب التحولات الجيوسياسية المتسارعة على الساحة الدولية.

وأكدت الوزيرة أن الرؤية الجديدة تتمحور حول الإنسان المصري، واضعةً المواطن في قلب الأولويات، إيمانًا منها بأن الثقافة ليست نشاطًا هامشيًا أو ترفًا للنخب، بل هي أساس بناء الوعي وصياغة الوجدان وتحصين المجتمع.

وشددت وزيرة الثقافة على أن الثقافة تمثل أحد أعمدة الأمن القومي الشامل، باعتبارها القوة الناعمة القادرة على ترسيخ الهوية الوطنية وصون الوعي الجمعي، وترسيخ قيم الجمال في بعديها الإنساني والحضاري.

وأكدت الوزيرة، في حديثها مع القيادات، أن الاهتمام الثقافي بالإنسان يظل الهدف الأسمى وفقًا لرؤية الدولة المصرية، خاصةً من خلال تعزيز قيم الانتماء والتنوير والإبداع، مشددة على أن الثقافة تشكل «حائط صد معنويًا» يحمي المجتمع من محاولات طمس الهوية أو تشويه الوعي، ويسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي ودعم مسيرة التنمية.

وخلال الاجتماع، شددت الوزيرة على إيمانها الراسخ بالدور التنويري لقصور الثقافة، مؤكدةً أنها تمثل ركيزة مشروعها الثقافي وأولويةً قصوى في أجندة عملها خلال المرحلة المقبلة، واستحضرت في هذا السياق فكرة تأسيس قصور الثقافة، ووصفتها بأنها إحدى الرؤى العبقرية التي أطلقها المفكر الكبير الراحل ثروت عكاشة في منتصف القرن الماضي، في وقت كانت تمر فيه مصر بظروف سياسية معقدة وتحديات جسام، مؤكدة أن تلك الرؤية الثاقبة انطلقت من إيمان عميق بحق الجماهير في الثقافة، فكانت «الثقافة الجماهيرية» مشروعًا وطنيًا أصيلًا، سرعان ما أصبح القلب النابض لمؤسسات الثقافة المصرية، وجسرًا ممتدًا بين الإبداع والمجتمع في مختلف ربوع الوطن.

وشددت الدكتورة جيهان زكي على أن استعادة هذا الدور وتعزيزه اليوم لن يتمثل في مجرد تطوير لمؤسسة، بل هو استكمال لمسار وطني هام يقوم على مبدأ أن الثقافة المستنيرة والأصيلة ينبغي أن تكون في متناول المواطن، وقوةً فاعلة في بناء الوعي وصون الهوية المصرية.

كما استعرضت الوزيرة مجموعة من المشروعات الطموحة، منها المشروعات الخاصة بتعزيز الوعي بقيمة التراث الوطني، وتوسيع رقمنة إصدارات الوزارة، وتطوير خطط الترجمة التي توليها اهتمامًا خاصًا بهدف تصدير فكر الأدباء المصريين وروائعهم إلى العالم أجمع، بما يتيح نقل الثقافة المصرية إلى العالمية ويعزز حضورها في المشهد الحضاري الدولي، مؤكدة أن مصر كانت دومًا رائدة في التعاون الدولي الثقافي حين تحدت العالم وأنقذت مواقعها التاريخية والأثرية من الخطر، في سابقة جعلت الحفاظ على التراث الوطني المصري نموذجًا يُحتذى به عالميًا.

وأوضحت الوزيرة أهمية البناء على المسيرة الثقافية الحافلة للرواد السابقين، وفي مقدمتهم الوزيران ثروت عكاشة وفاروق حسني، والاستفادة من بيوت الخبرة الفنية المتخصصة بالوزارة، مثل قطاع الفنون التشكيلية وقطاع المسرح والتنسيق الحضاري وهيئة الكتاب ودار الكتب والوثائق والمركز القومي للسينما، بالإضافة إلى «دُرّة التاج» أكاديمية الفنون، التي أمدّت الساحة الفنية بأجيال من النجوم الذين طالما أضاءوا المشهد الثقافي المصري والعربي، وجعلوا الفن المصري في صدارة الإبداع على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي تُعوّل عليها الوزارة في الأيام القادمة لدعم وتطوير العمل الثقافي.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل المؤسسي والتكامل بين قطاعات الوزارة، مع البناء على ما تحقق من إنجازات، لضمان وصول الخدمات الثقافية إلى جميع فئات المجتمع، وتحقيق مفهوم العدالة الثقافية من خلال نشر المعارف في كل ربوع الوطن.

كما شددت على أن الثقافة ستظل قوة ناعمة فاعلة داعمة لمسيرة التنمية الشاملة، في إطار المبادرات والمشروعات القومية، مثل المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، كظهير جوهري لإتاحة الفرص الثقافية والتعليمية لأبناء الأقاليم، بما يعكس التزام الوزارة بدورها المحوري ضمن الخطة الحكومية الشاملة.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة قيادات وزارة الثقافة الساحة الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

روج أسود

أيمن سليم: روج أسود يلقى إعجاب الجمهور رغم محدودية المشاهدات

غزة

ناقد فني: مسلسل أصحاب الأرض يعكس الواقع الفلسطيني بدقة ويعزز القوة الناعمة المصرية

مسلسل «روج إسود»

مؤلف روج إسود: في ناس بتدفع علشان مسلسلاتها تنجح على السوشيال ميديا

بالصور

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد