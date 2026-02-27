بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 21 حتى 27 فبراير 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، ترؤس رئيس الوزراء أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد تشكيله الجديد، وأكد خلاله أن توافر احتياجات شهر رمضان يمثل اختبارًا عمليًا مبكرًا لأداء كل محافظ، موجهًا بالمتابعة اليومية لتوافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة.

كما شدد على إيقاف توصيل أو استمرار أية مرافق لأي موقع يثبت وجود تغير مكاني غير قانوني به خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من الرصد وتنفيذ الإزالة في مرحلة المهد، ووجه المحافظين بالعمل جديًا على تعزيز التواصل مع أعضاء الهيئات البرلمانية للمحافظات في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعقد اجتماعًا، لاستعراض رؤية وزارة التخطيط وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت بذل جهود مكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ تم إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، مشيرًا إلى أنه من المقرر عرض إطار موازني لمدة ثلاث سنوات على البرلمان، يستند إلى البرنامج الاقتصادي للدولة، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع إزاء هذه الملفات المهمة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن خطة العمل تستهدف تحقيق مسار تصاعدي للوصول بمعدل النمو إلى ما يتراوح بين 6.5% - 7.5% بنهاية 2030.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي، تم خلاله استعراض أهم مشروعات البنية التحتية التي تتم حاليًا في المشروع، وكذلك المخطط العام للمشروع ومكوناته.

وقد تم التأكيد على أن الاجتماع يأتي اتساقًا مع الحرص على متابعة آخر مستجدات تنفيذ هذا المشروع التنموي، في إطار الاهتمام بمضي خطى التنفيذ وفق البرامج الزمنية المقررة، لكونه يمثل بؤرة تنموية جديدة في منطقة الساحل الشمالي الواعدة.

والتقى رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات لاستعراض محاور عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في بناء الدولة الرقمية ومحور رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي.

وخلال هذا اللقاء تم استعراض إنجازات صناعة التعهيد التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في فرص العمل من 90 ألف فرصة عام 2021 إلى 181 ألف فرصة خلال عام 2025، ومن المستهدف زيادتها إلى نحو 630 ألف فرصة بحلول عام 2029.

كما تمت الإشارة إلى أن السوق المصرية تضم حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها.

كما شهد رئيس الوزراء إطلاق صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي للمبادرة الرئاسية "أبواب الخير" لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن قيمة "أبواب الخير" ليست فقط في حجم ما تقدمه بل في الفلسفة التي تحكمها، لأن الإطعام ليس إحسانًا عابرًا بل حماية اجتماعية شاملة.

وتمت الإشارة إلى أن وزارة التضامن تستهدف توفير أكثر من 71 مليون وجبة ساخنة وتوزيع ما يزيد على 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان، كما تستهدف المبادرة توفير 3 ملايين كرتونة من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى مئات الأطنان من الدواجن واللحوم اللازمة لإعداد 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال المطابخ التابعة لصندوق "تحيا مصر".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري، وكذا رفع كفاءة وصيانة كوبري 6 أكتوبر، حيث تم التوافق على نزول لجنة مشتركة من هيئة الطرق والكباري والمرور، لمشاهدة نقاط الاختناقات بالطريق الدائري على أرض الواقع، وسرعة وضع الحلول لها.

كما تم الاتفاق على أن تكون مسئولية الإشراف على أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري 6 أكتوبر موكلة للهيئة العامة للطرق والكباري، باعتبارها الجهة الفنية المختصة، بدلًا من إسناد ذلك للمحافظات كما هو متبع حاليًا.

وعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقد أشار خلاله إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير مخصصات مالية إضافية بما يضمن سرعة إنهاء مشروعات هذه المرحلة، ودخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة.

وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من تنفيذ 22557 مشروعًا من إجمالي 27332 مشروعًا مستهدفًا في 1477 قرية بـ 20 محافظة، مع استلام 17204 مشروعات منفذة.

كما اجتمع رئيس الوزراء مع وزيرة الإسكان لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، مؤكدًا أن هناك تكليفات رئاسية في ملفات مهمة، في مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، ومشروعات "سكن كل المصريين"، وأعمال تطوير المرافق المختلفة، واستكمال مشروعات المدن الجديدة، وتنفيذ الوحدات المطلوبة بـ "الإيجار".

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية بـ "سكن كل المصريين" محور محدودي الدخل، وجار الانتهاء من تنفيذ 215 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات.

كما التقى رئيس الوزراء مع رئيس مجلس الوزراء الانتقالي لجمهورية السودان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء تم التأكيد على الخطوط الحمراء التي حددتها القيادة السياسية المصرية، ودعمها الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

وقد أعرب الجانب المصري عن اهتمامه بدعم مشروعات إعادة الإعمار في مختلف أنحاء السودان، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، والكهرباء، والمياه.

وتم الاتفاق على أهمية عقد الاستحقاقات الثنائية المقبلة مثل ملتقى الأعمال المصري–السوداني، وتبادل الوفود الرسمية والفنية.

إلى جانب بحث تطورات ملف نهر النيل، والاتفاق على العمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة.