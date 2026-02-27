عمرو الليثي يكشف كواليس اختيار محمود عبد العزيز لبطولة الهجان ولماذا اعتذر الزعيم

أكد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أنه في عام ١٩٨٨، وجد نفسه يعيش تجربة استثنائية داخل جدران أستوديو5، حيث كان يشارك في تصوير الجزء الأول من مسلسل رأفت الهجان تحت قيادة المخرج الراحل يحيى العلمي.

وتابع: لم تكن مجرد أيام عمل، بل كانت حياة كاملة نُسجت تفاصيلها بين الكاميرات والديكورات ووجوه الفنانين الذين صنعوا واحدا من أهم الأعمال في تاريخ الدراما المصرية، وعلى مدار شهرين، عشنا داخل الأستديو نتابع ميلاد عمل سيظل محفورا فى ذاكرة الوطن.

وأضاف الليثي من خلال تصريحات صحفية خاصة انه من اللحظات الفارقة التى لا تُنسى، رحلة اختيار بطل المسلسل بدأ الترشيح بالفنان محمود عبدالعزيز، ثم انتقل الحديث إلى الزعيم عادل إمام، الذى اعتذر بسبب اعتراضه على أن تبدأ الأحداث بوفاة رأفت الهجان، قبل أن يعود الدور مجددًا إلى محمود عبدالعزيز، وكأن القدر كان يهيئه ليصبح الوجه الأيقونى للشخصية.

وتابع أنه وقتها كان أجره ٢٥٠٠ جنيه عن الحلقة، وفق لائحة الأجور التى وضعها الأستاذ ممدوح الليثى، والتى كانت تُقسّم الفنانين إلى ثلاث فئات واضحة، يعرفها كل من عمل مع قطاع الإنتاج.

وتابع الليثي وحقق الجزء الأول نجاحًا كاسحًا، وعندما بدأنا تصوير الجزء الثانى عام ١٩٩٠، ظهرت مسألة أجر البطل كأحد التحديات الأساسية، وكان محمود عبدالعزيز يرى أن نجاح العمل يستحق تقديرًا أكبر، وبعد جلسات مطوّلة وافق الأستاذ ممدوح الليثى على رفع أجره إلى ٣٠٠٠ جنيه للحلقة، ولم يكن الأمر مجرد تفاوض مالى، بل اعترافًا بقيمة فنان حمل على كتفيه عملًا وطنيًا شديد الحساسية.

وفى الوقت نفسه، كان الأستاذ ممدوح الليثى ينتج مسلسل ليالى الحلمية، العمل الذى شكّل وجدان أجيال كاملة، و زاره الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وأبلغه برؤية جريئة: يجب أن يكون أجر المؤلف مساويًا لأجر بطل المسلسل، لأن النص هو الأساس الذى يُبنى عليه كل شىء، ودار بينهما نقاش طويل، لكن الليثى اقتنع فى النهاية، وحصل عكاشة بالفعل على أجر يحيى الفخرانى، ٢٥٠٠ جنيه للحلقة.

عندما سألت والدى لاحقًا عن سبب موافقته على مساواة أجر المؤلف بأجر النجم، أجابنى بجملة تختصر فلسفة الفن الحقيقى: «لولا الورق الجيد لما نجح البطل مهما كان اسمه» منذ تلك اللحظة، ترسّخت قناعة جديدة فى الدراما المصرية: البطولة ليست وجهًا على الشاشة فقط، بل نصًا يُكتب بصدق، وفكرة تُصاغ بإبداع، وشخصيات تُولد من رحم الواقع.

هكذا كان زمن الفن الجميل؛ زمن كانت فيه الكلمة تُحترم، ويُدرك الجميع أن العمل الدرامى هو شراكة بين قلم المؤلف وموهبة الممثل ورؤية المخرج، و لم يكن النجاح يُقاس بالأرقام وحدها، بل بقدرة العمل على البقاء فى ذاكرة الناس لعقود.

رحم الله كتّابنا ومخرجينا ونجومنا العظام، الذين صنعوا أعمالًا لم تكن مجرد مسلسلات، بل جزءًا من تاريخ وهوية، و لقد علّمونا أن الفن الحقيقى لا يموت، لأن أساسه الصدق.. ولأن بطله الأول دائمًا هو النص.