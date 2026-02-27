قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يشكر النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من الجماهير المحبوسة
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جمال علام: سمير زاهر أفضل رئيس في تاريخ الجبلاية.. وهذه رسالتي للتوأم

سمير زاهر
سمير زاهر
مجدي سلامة

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، أن فتح أبواب الاحتراف الخارجي “مسئولية الأندية” وليس للجبلاية دور في هذا الشأن.

وقال جمال علام، الذي يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان: "اتحاد الكرة لا يستطيع إلزام الأندية بفتح أبواب الاحتراف الأوروبي .. أندية شمال إفريقيا مسموح ليهم بالتواجد في دوريات أوروبا بشكل أكبر "

ويضيف جمال علام: "الظروف الأسرية عندنا عائق ضد الاحتراف بعكس الدول الأفريقية.. لازم يكون هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة الشباب والرياضة مع الأندية للسماح للاعبيها بفتح أبواب الاحتراف الخارجي".

وتابع: “دوري المحترفين أحسن قرار بالنسبالي، فهو بمثابة إعداد جيد للأندية، قبل خوض غمار منافسات الدوري المصري الممتاز”.

وعن أفضل رئيس اتحاد الكرة في تاريخ مصر؛ قال جمال علام: "سمير زاهر صاحب أقوى النتائج".

ووجه جمال علام، رسالة للتوأم “حسام وإبراهيم حسن”، بأن يستكملا رحلتهما مع منتخب مصر دون الالتفات لأي صغائر”.

وقال جمال علام: “مرتضى منصور هو اللي قال جمال علام زملكاوي مش أنا.. أقسم بالله طوال فترة عملي في اتحاد الكرة لم أر أي لون، وكنت رئيسا لكل الأندية”.

وتُقدم الإعلامية نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم، ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

جمال علام إتحاد الكرة للجبلاية

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

الهلال

تشكيل مواجهة الهلال والشباب الرسمي بدوري روشن السعودي

بيراميدز

بيراميدز يشارك في حملة دعائية لصالح مستشفى أهل مصر

مراد مكرم

توقع صادم من مراد مكرم عن عقوبة محتملة لجمهور الزمالك

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

