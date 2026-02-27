جمال علام: سمير زاهر أفضل رئيس في تاريخ الجبلاية.. وهذه رسالتي للتوأم

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، أن فتح أبواب الاحتراف الخارجي “مسئولية الأندية” وليس للجبلاية دور في هذا الشأن.

وقال جمال علام، الذي يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان: "اتحاد الكرة لا يستطيع إلزام الأندية بفتح أبواب الاحتراف الأوروبي .. أندية شمال إفريقيا مسموح ليهم بالتواجد في دوريات أوروبا بشكل أكبر "

ويضيف جمال علام: "الظروف الأسرية عندنا عائق ضد الاحتراف بعكس الدول الأفريقية.. لازم يكون هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة الشباب والرياضة مع الأندية للسماح للاعبيها بفتح أبواب الاحتراف الخارجي".

وتابع: “دوري المحترفين أحسن قرار بالنسبالي، فهو بمثابة إعداد جيد للأندية، قبل خوض غمار منافسات الدوري المصري الممتاز”.

وعن أفضل رئيس اتحاد الكرة في تاريخ مصر؛ قال جمال علام: "سمير زاهر صاحب أقوى النتائج".

ووجه جمال علام، رسالة للتوأم “حسام وإبراهيم حسن”، بأن يستكملا رحلتهما مع منتخب مصر دون الالتفات لأي صغائر”.

وقال جمال علام: “مرتضى منصور هو اللي قال جمال علام زملكاوي مش أنا.. أقسم بالله طوال فترة عملي في اتحاد الكرة لم أر أي لون، وكنت رئيسا لكل الأندية”.

