جمال علام: عامر حسين أفضل شخص أدار المسابقات.. وعودتي لرئاسة اتحاد الكرة في علم الغيب

قال جمال علام رئيس إتحاد الكرة السابق إن عامر حسين أفضل من أدار ملف المسابقات في الكرة المصرية.

وقال جمال علام الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"مفيش مجاملات عند عامر حسين ، شهادتي فيه مجروحة لأنه أفضل من أدار ملف المسابقات في مصر ، شخص معندوش ألوان ، وناس معينة بتهاجمه لمصالح شخصية"

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السابق :" لو رجعت تاني لرئاسة اتحاد الكرة سوف أعيد عامر حسين لمنصبه لأنه الأفضل بلا منازع .. والناس كانت بتهاجمه عشان تأجيل المباريات..مع أن المباريات بيتم تأجيلها حاليا زي ما كان بيعمل بالظبط"

وعن فكرة عودته لرئاسة اتحاد الكرة علق جمال علام :"فكرة العودة في علم الغيب .. بس كنت برجع اتحاد الكرة أجبلهم فلوس وأوصلهم كأس عالم وبعدين أمشي "

