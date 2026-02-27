قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يشكر النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من الجماهير المحبوسة
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جمال علام: عامر حسين أفضل شخص أدار المسابقات.. وعودتي لرئاسة اتحاد الكرة في علم الغيب

عامر حسين
عامر حسين
مجدي سلامة

قال جمال علام رئيس إتحاد الكرة السابق إن عامر حسين أفضل من أدار ملف المسابقات في الكرة المصرية.

وقال جمال علام الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"مفيش مجاملات عند عامر حسين ، شهادتي فيه مجروحة لأنه أفضل من أدار ملف المسابقات في مصر ، شخص معندوش ألوان ، وناس معينة بتهاجمه لمصالح شخصية"

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السابق :" لو رجعت تاني لرئاسة اتحاد الكرة سوف أعيد عامر حسين لمنصبه لأنه الأفضل بلا منازع .. والناس كانت بتهاجمه عشان تأجيل المباريات..مع أن المباريات بيتم تأجيلها حاليا زي ما كان بيعمل بالظبط"

وعن فكرة عودته لرئاسة اتحاد الكرة علق جمال علام :"فكرة العودة في علم الغيب .. بس كنت برجع اتحاد الكرة أجبلهم فلوس وأوصلهم كأس عالم وبعدين أمشي "

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

جمال علام إتحاد الكرة عامر حسين

