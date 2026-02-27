جمال علام : تجربة فيتوريا مع منتخب مصر غريبة.. ومعرفش إللي بيحصل فيها دلوقتي

أكد جمال علام رئيس إتحاد الكرة السابق ان تجربة روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق غريبة فقد خاض وديات قوية مع منتخبنا ابرزها الفوز علي بلجيكا بثنائية نظيفة.

وقال جمال علام الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :" فوجئنا بعدها بنتائج سلبية في امم افريقيا فكان لابد من رحيله.

ويضيف رئيس اتحاد الكرة السابق :" مجلس إدارة اتحاد الكرة كلف حازم امام بالتفاوض مع مدرب جديد وتولي حازم مسئولية التعاقد مع روي فيتوريا.

وشدد فيتوريا على ان احدا من مجلس إدارة اتحاد الكرة في عهده لم يصرح بان الدوري موجه لبيراميدز ؛ مؤكدا ان اتحاد الكرة كان يعمل من اجل الكرة المصرية وليس من اجل مصلحة ناد بعينه.

وواصل جمال علام: ازمة الشرط الجزائي في عقد فيتوريا مازالت مستمرة وكنا قد اتفقنا مع المدرب البرتغالي وحصوله علي ٦٩ الف دولار لكن لا اعلم تداعيات الازمة حاليا.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.