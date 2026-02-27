قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
جمال علام : تجربة فيتوريا مع منتخب مصر غريبة.. ومعرفش إللي بيحصل فيها دلوقتي

فيتوريا
فيتوريا
مجدي سلامة

أكد جمال علام رئيس إتحاد الكرة السابق ان تجربة روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق غريبة فقد خاض وديات قوية مع منتخبنا ابرزها الفوز علي بلجيكا بثنائية نظيفة.

وقال جمال علام الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :" فوجئنا بعدها بنتائج سلبية في امم افريقيا فكان لابد من رحيله.

ويضيف رئيس اتحاد الكرة السابق :" مجلس إدارة اتحاد الكرة كلف حازم امام بالتفاوض مع مدرب جديد وتولي حازم مسئولية التعاقد مع روي فيتوريا.

وشدد فيتوريا على ان احدا من مجلس إدارة اتحاد الكرة في عهده لم يصرح بان الدوري موجه لبيراميدز ؛ مؤكدا ان اتحاد الكرة كان يعمل من اجل الكرة المصرية وليس من اجل مصلحة ناد بعينه.

وواصل جمال علام: ازمة الشرط الجزائي في عقد فيتوريا مازالت مستمرة وكنا قد اتفقنا مع المدرب البرتغالي وحصوله علي ٦٩ الف دولار لكن لا اعلم تداعيات الازمة حاليا.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

صيام الحامل

دار الإفتاء توضح حكم صيام الحامل المريضة بمرض مزمن

سؤال الطفل رشاد

ما هي أفضل الأوقات للصلاة على النبي؟.. أحمد عصام فرحات يجيب

برنامج اقرأ وربك الأكرم

هل يمكن رؤية سيدنا محمد في المنام؟.. أحمد عصام فرحات يجيب

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

