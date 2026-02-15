رسميا.. نوتنجهام فورست يعلن تعيين فيتور بيريرا مدربا للفريق

أعلن نادي نوتنجهام فورست رسميًا تعيين المدرب البرتغالي فيتور بيريرا رئيسًا للجهاز الفني للفريق بعقد يمتد موسم ونصف، في خطوة تهدف لتعزيز طموحات النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم المقبلة.

وبدأ بيريرا مسيرته التدريبية في البرتغال عام 2002، وقاد نادي بورتو بين 2011 و2013، محققًا لقب الدوري مرتين متتاليتين، قبل أن يتولى تدريب فرق بارزة على الصعيد الدولي، منها الأهلي السعودي وأولمبياكوس، محققًا الثنائية المحلية مع الفريق اليوناني.

كما أدار بيريرا فرقًا في تركيا والصين والبرازيل، أبرزها فنربخشة وشنجهاي إس آي بي جي وكورينثيانز وفلامينجو، قبل أن يشغل مؤخرًا منصب المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، حيث قاد الفريق إلى ستة انتصارات متتالية ساهمت في ضمان بقائه بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، مسجلًا رقمًا قياسيًا في الأهداف.

وسيبدأ بيريرا مهمته الجديدة على ضفاف نهر ترنت بعقد يمتد حتى صيف 2027، ويأتي معه جهاز فني مكون من فيليبي جورجي مونتيرو ألميدا ولويس ميجيل موريرا دا سيلفا وبرونو فيليبي أراوجو دي مورا وبيدرو سيماؤ كابيلا سيلفا لوبيس، على أمل أن يضيف خبرته الطويلة للفريق ويقوده لتحقيق نتائج مميزة وتعزيز مكانة النادي بين كبار الدوري الإنجليزي.