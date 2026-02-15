حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي

أكد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأحد، أن "الخطر الروسي يزداد"، مشددًا على أن رفع الإنفاق الدفاعي يشكل أولوية قصوى للدول الأعضاء.

جاء ذلك في تصريحات الأمين العام للناتو، مارك روته، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، حيث أوضح أن "روسيا تتكبد خسائر فادحة في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن عدد القتلى الروس خلال الشهرين الماضيين بلغ نحو 65 ألفًا.

وأضاف روته أن "الحلف والولايات المتحدة متفقان على موقف موحد بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا".

وفي السياق نفسه، دعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الأوروبيين إلى تعزيز الاستثمارات العسكرية، مؤكدًا ضرورة "بناء قوة عسكرية قادرة على ردع العدوان". وقال ستارمر: "نريد السلام، لكن علينا الاستعداد للقتال والدفاع عن أنفسنا. روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا ويجب أن نتجهز لهذا".