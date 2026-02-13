قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد قطار LRT الكهربائي والمترو في رمضان
الموعد وترتيب المجموعة والقناة الناقلة..كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
"رضا المواطن والتحول الأخضر".. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تضع جداول زمنية لتنفيذ مشروعات الاستدامة
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
فنلندا تعلن إنشاء وحدة لأنظمة الاتصالات والمعلومات التابعة لحلف الناتو في البلاد

محمود نوفل


أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية إنشاء وحدة لأنظمة الاتصالات والمعلومات التابعة لحلف "الناتو" في البلاد وتضم 60 فردا.


وفي وقت لاحق ؛ أكد وزرة الدفاع الفنلندية إن بلادها لا تنوي نشر أسلحة نووية على أراضيها بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف وزير الدفاع الفنلندي أنه "لا توجد احتمالات لتخزين أو وضع أسلحة نووية في أماكن جديدة".

وفي وقت سابق، ذكرت  وزرة الدفاع الروسية، إن التهديدات التي يتعرض لها الأمن العسكري الروسي في الاتجاهين الاستراتيجيين الغربي والشمالي الغربي تزايدت بشكل كبير.

ووصفت انضمام فنلندا، وفي المستقبل السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بأنه عامل مزعزع للاستقرار.

