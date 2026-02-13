فنلندا تعلن إنشاء وحدة لأنظمة الاتصالات والمعلومات التابعة لحلف الناتو في البلاد



أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية إنشاء وحدة لأنظمة الاتصالات والمعلومات التابعة لحلف "الناتو" في البلاد وتضم 60 فردا.



وفي وقت لاحق ؛ أكد وزرة الدفاع الفنلندية إن بلادها لا تنوي نشر أسلحة نووية على أراضيها بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف وزير الدفاع الفنلندي أنه "لا توجد احتمالات لتخزين أو وضع أسلحة نووية في أماكن جديدة".

وفي وقت سابق، ذكرت وزرة الدفاع الروسية، إن التهديدات التي يتعرض لها الأمن العسكري الروسي في الاتجاهين الاستراتيجيين الغربي والشمالي الغربي تزايدت بشكل كبير.

ووصفت انضمام فنلندا، وفي المستقبل السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بأنه عامل مزعزع للاستقرار.