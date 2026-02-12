قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفيرا فنلندا والسويد يشيدان بالهلال الأحمر المصري ويؤكدان دعم إغاثة الفلسطينيين والتمسك بحل الدولتين

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري
أ ش أ

 أكد سفيرا فنلندا ريكا إيلا والسويد داج يولين دانفيلت بالقاهرة دعم بلديهما الكامل للجهود الإنسانية التي تبذلها مصر لإغاثة الشعب الفلسطيني، مشددين على أن ما يجري في غزة لا يمكن فصله عن السياق الأشمل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك الأوضاع في الضفة الغربية، ومجددين التمسك بحل الدولتين باعتباره المسار الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار.


جاء ذلك خلال تفقدهما المركز اللوجيستي الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، بصحبة محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، للاطلاع على تطورات الاستجابة الإنسانية المصرية لتداعيات الحرب على قطاع غزة، حيث أشادا بكفاءة الهلال الأحمر المصري والمنظومة اللوجيستية المتكاملة التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية.


واستمعا إلى شرح مفصل حول آليات استقبال وتجهيز المساعدات، مؤكدين أن الجهود المبذولة تعكس التزامًا مهنيًا وإنسانيًا رفيع المستوى.


واوضح مسئولو المركز أن العمل يتم وفق المعايير الدولية في التخزين والتوزيع وسرعة الاستجابة، مع تطبيق منظومة تتبع إلكترونية حديثة عبر رموز (QR Code) تتضمن بيانات الشحنات وأنواعها وتواريخ صلاحية المواد الغذائية ومعلومات تفصيلية أخرى، بما يضمن الشفافية وإمكانية التتبع الفوري للشحنات، وإرسال الكود مباشرة في حال وجود أي مشكلات.


كما تضم المنظومة 6 مستودعات رئيسية في شمال سيناء، يعمل بها متطوعون من مختلف المحافظات المصرية، إلى جانب تجهيزات متطورة لحفظ الأدوية والمواد الحساسة في درجات حرارة مناسبة تخضع لرقابة الفريق اللوجيستي الطبي.

مصر الشعب الفلسطيني غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

ترشيحاتنا

حازم حمدان المجني عليه

ملاحقة هارب واستمرار حبس 8 بتهمة إنهاء حياة صاحب معرض سيارات في فيصل

مخدر اغتصاب الفتيات

السجن 5 سنوات لتاجر الماجيك مشروم ومخدر اغت..صاب الفتيات بالشروق وسنة لحيازة سلاح ناري

ضياء السيد

7 مارس.. أولى جلسات محاكمة متهم بسب وقذف ضياء السيد

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد