سفيرا فنلندا والسويد يشيدان بالهلال الأحمر المصري ويؤكدان دعم إغاثة الفلسطينيين والتمسك بحل الدولتين

أكد سفيرا فنلندا ريكا إيلا والسويد داج يولين دانفيلت بالقاهرة دعم بلديهما الكامل للجهود الإنسانية التي تبذلها مصر لإغاثة الشعب الفلسطيني، مشددين على أن ما يجري في غزة لا يمكن فصله عن السياق الأشمل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك الأوضاع في الضفة الغربية، ومجددين التمسك بحل الدولتين باعتباره المسار الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار.



جاء ذلك خلال تفقدهما المركز اللوجيستي الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، بصحبة محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، للاطلاع على تطورات الاستجابة الإنسانية المصرية لتداعيات الحرب على قطاع غزة، حيث أشادا بكفاءة الهلال الأحمر المصري والمنظومة اللوجيستية المتكاملة التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية.



واستمعا إلى شرح مفصل حول آليات استقبال وتجهيز المساعدات، مؤكدين أن الجهود المبذولة تعكس التزامًا مهنيًا وإنسانيًا رفيع المستوى.



واوضح مسئولو المركز أن العمل يتم وفق المعايير الدولية في التخزين والتوزيع وسرعة الاستجابة، مع تطبيق منظومة تتبع إلكترونية حديثة عبر رموز (QR Code) تتضمن بيانات الشحنات وأنواعها وتواريخ صلاحية المواد الغذائية ومعلومات تفصيلية أخرى، بما يضمن الشفافية وإمكانية التتبع الفوري للشحنات، وإرسال الكود مباشرة في حال وجود أي مشكلات.



كما تضم المنظومة 6 مستودعات رئيسية في شمال سيناء، يعمل بها متطوعون من مختلف المحافظات المصرية، إلى جانب تجهيزات متطورة لحفظ الأدوية والمواد الحساسة في درجات حرارة مناسبة تخضع لرقابة الفريق اللوجيستي الطبي.