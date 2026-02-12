قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفيرة فنلندا: احترامي للهلال الأحمر المصري تضاعف بعد جولتي في معبر رفح

محمود محسن

مواقف مصر الثابتة والمشرفة في دعم القضية الفلسطينية وجهود مصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج تعكس دورها الإنساني والتزامها بحق الفلسطينيين في أرضهم.

وهو ما نستعرضه من خلال هذا التقرير التالي:

 غرفة عمليات بشمال سيناء لرصد لحظات وصول المصابين والجرحى الفلسطينيين

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من العريش، إن الحدث الأبرز اليوم في المدينة تمثل في زيارة وفدي البعثات الدبلوماسية من السويد وفنلندا، حيث استقبلهم محافظ شمال سيناء في المطار والتقى بهم في لقاء مفتوح بمقر المحافظة، موضحا أن الهدف من الزيارة هو اطلاع هذه الوفود على جهود مصر، خصوصًا في المرحلة الثانية من اتفاق السلام في شرم الشيخ، ومتابعة ما تقدمه الدولة من خدمات للفلسطينيين، خاصة الجرحى والمصابين.

وأشار الغنام خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هذه الزيارة هي الثالثة على التوالي لمحافظ شمال سيناء خلال الأيام الماضية، لتعكس وجود غرفة عمليات مركزية بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة، تتابع لحظة بلحظة وصول الجرحى والمصابين إلى الأراضي المصرية، وتقديم الرعاية الطبية والإسعافية حسب طبيعة كل حالة.

كما نقل عن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إشادته بالتعاون المصري المستمر، ووصفه بالدور القومي العظيم الذي سيظل محفورًا في ذاكرة الأجيال الفلسطينية، مؤكدًا أن عدد الجرحى والمصابين الذين يصلون إلى مصر لا يلبي سوى جزء من الاحتياجات الفعلية للشعب الفلسطيني، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد أعداد الجرحى.

وأشار الغنام إلى أن وجود وفدي الاتحاد الأوروبي في المعبر يعكس أهمية المراقبة الدولية لعملية المعابر، مؤكدًا على البيان الأخير للاتحاد الأوروبي الذي اعتبر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأن التواجد الأوروبي المستمر يشكل رسالة مهمة لدعم الفلسطينيين ومتابعة الجهود الإنسانية المصرية.

سفيرة فنلندا: احترامي للهلال الأحمر المصري تضاعف بعد جولتي في معبر رفح

قالت ريكا إيلا، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، إن زيارتها للمركز اللوجستي عززت احترامها لجهود الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبالأخص الهلال الأحمر المصري، الذي بذل جهدًا رائعًا على مدار سنوات عديدة لمواجهة الأزمة الحالية.

وأضافت خلال تصريحات لها نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها تقدر العمل الذي تقوم به منظومة المساعدات العالمية، لكنها أعربت عن أسفها من تقاعس بعض المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة،

وأشارت إلى أن ذلك يبرز أهمية دور هذه المنظمات في تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال.

أمجد الشوا: تقدير فلسطيني واسع للجهود المصرية لدعم الفلسطينيين

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن هناك تقديرًا واحترامًا كبيرين من كل قطاعات الشعب الفلسطيني للجهود المصرية المخلصة في إغاثة الشعب الفلسطيني، والمساهمة في استمرار فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، واستقبال المرضى والجرحى وتقديم العلاج، بالإضافة إلى إرسال المساعدات الإنسانية يوميًا إلى قطاع غزة.

وأشار الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الجهود المصرية تشمل أيضًا المسار الدبلوماسي والسياسي على كل المستويات، للضغط من أجل استمرار وقف إطلاق النار وتنفيذ المرحلة الثانية منه، بما يتيح للشعب الفلسطيني التعافي وبدء عملية الإعمار.

كما أكد أن هناك تقديرًا واحترامًا من المجتمع الدولي لهذه الجهود، وأن زيارة وفود الدول المختلفة إلى معبر رفح والمستشفيات التي تستقبل الجرحى تُعد خطوة مهمة لمتابعة هذه الجهود، داعيا الدول إلى ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بشكل كامل، وتسهيل إدخال المساعدات وتوسيع العمل في معبر رفح وزيادة أعداد المسافرين والعائدين، وإزالة القيود التي يفرضها الاحتلال والتي تعيق عودة الفلسطينيين إلى القطاع.

وحذر من أن استمرار هذه العقبات يخدم مخططات الاحتلال في تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن الموقف المصري الثابت في مواجهة هذه المخططات يحظى بتقدير ودعم كل قطاعات الشعب الفلسطيني وكثير من الدول.
 

معبر رفح فلسطين العريش شمال سيناء الرعاية الطبية

