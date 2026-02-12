تحرك برلماني عاجل لكشف أسباب القفزة غير المبررة في أسعار الدواجن

تقدّم النائب علي خليفة بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على خلفية الارتفاعات المتسارعة وغير المبررة في أسعار الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح النائب خليفة في بيان له، أن موجة الزيادات الأخيرة تثير تساؤلات جدية حول آليات التسعير داخل السوق، لافتًا إلى أن الأسعار المتداولة لا تعكس بشكل واضح تكاليف الإنتاج الفعلية أو حركة العرض والطلب، بما يفتح الباب أمام احتمالات وجود ممارسات احتكارية أو اختلالات في حلقات التداول وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن استمرار هذه الأوضاع يكشف عن قصور في الرقابة وضعف في التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية، الأمر الذي ألقى بظلاله على استقرار السوق وأثّر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر، خاصة في ظل اعتبار الدواجن سلعة غذائية أساسية.

وطالب النائب بضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الإنتاج والتوزيع، وتشديد الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار وضمان عدالة المنافسة، بما يحفظ حقوق المستهلك ويحقق التوازن في قطاع يُعد من ركائز الأمن الغذائي.