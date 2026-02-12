البدء في طرح وبيع منتجات مشروعات الدواجن المركزية بأسعار مخفضة ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة سيرالعمل بمشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الأمن الغذائي وإحداث التوازن في سوق اللحوم البيضاء، والتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من تلك السلعة الحيوية

وتبين من تقرير المتابعة _الذي أعده وعرضه الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالديوان العام _ الإشارة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعظيم عوائد مشروعات الدواجن،من خلال طرح منتجات المشروع للمواطنين بأسعار مناسبة من الطيور الحية"رومي ودجاج" بمنافذ المشروع،تزامناً مع قرب شهر رمضان، والتي يزداد عليها الطلب وكثرة الاستهلاك في أيام الشهر الكريم

وقد بدأ المشروع في أعمال طرح وبيع منتجات المشروع من الطيور الحية"من خلال محطة تربية و تسمين الرومي بشرق النيل "بسعر 120 جنيهاً للكجم "رومي أمهات "و135 جنيها للكيلو جرام " ديوك"، وتتراوح أوزان الديوك من 7 إلى 10 كجم ،فيما تتفاوت أوزان الإناث من 3 إلى 4كجم ، ويتم التغذية بعلف نباتي 100%