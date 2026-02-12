ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة

أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، أن مسمى الوزارة ليس القضية والإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة وعلينا ان نواجهها ".

وقال ضياء رشوان في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" دورنا هو السعي بكل السبل لتفعيل الدستور والقانون وحل أزمات الإعلام وإحداث حالة التنسيق بين المؤسسات والهيئات الإعلامية ".

وأكمل ضياء رشوان:" أمامنا مهمة وهي حق الشعب في أن يعرف الحقيقة والمعلومة من مصدرها وهذا هو دور وزارة الدولة للإعلام



وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه هناك اهتمام بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول لكافة مكونات المجتمع وتقديم خطاب مهني يشكل وعي مجتمعي امام ما نواجه من تحديات وما ينشر من شائعات ويعزز من ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم ".