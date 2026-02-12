ضياء رشوان : دعوت لاجتماعين مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية مطلع الأسبوع المقبل

أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، أنه دعا لاجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية الصحفية مطلع الأسبوع المقبل .

وقال ضياء رشوان في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" دعوت إلى اجتماع اخر مع نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين وبعد الاجتماع سيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عما تم التوصل إلبه".



وتابع ضياء رشوان :" كل الوزراء والمسؤولين سيكونوا اكثر تعاونا مع الإعلام في طرح المعلومة الصحيحة في وقتها الصحيح ".



ومن جانبه ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه هناك اهتمام بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول لكافة مكونات المجتمع وتقديم خطاب مهني يشكل وعي مجتمعي امام ما نواجه من تحديات وما ينشر من شائعات ويعزز من ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم ".

