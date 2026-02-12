إعلام وطني.. مدبولي: نحرص على تبصير الرأي العام بالحقائق ومواجهة الشائعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه هناك اهتمام بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول لكافة مكونات المجتمع وتقديم خطاب مهني يشكل وعي مجتمعي امام ما نواجه من تحديات وما ينشر من شائعات ويعزز من ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم ".

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" اجتماع مجلس الوزراء اليوم كان به تكليفات واضحة خاصة الوزراء الجدد".

وتابع مدبولي:" قمنا بشرح أبعاد وتفاصيل وأسلوب عمل الحكومة ونحن نعمل بروح فريق العمل الواحد".

وأكمل مصطفى مدبولي :" الرئيس السيسي يؤكد دائما على أهمية بناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم العالي والمزيد من الارتقاء بالتعليم الجامعي في ضوء العلوم الجديدة حول العالم .



واكمل مصطفى مدبولي :" توجيه من الرئيس السيسي بالإسراع في تنفيذ مخطط برنامج ومنظومة التامين الصحي الشامل لنشر خدمة التامين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية “، مضيفا:” هناك توجيه بالإسراع في دمج مراحل مشروعات حياة كريمة في مختلف المحافظات ".