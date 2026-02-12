الجامعة العربية: الإذاعة واكبت كل التحولات وحافظت على رسالتها المهنية والإنسانية

حرص قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية على إحياء اليوم العالمي للإذاعة، الذي يوافق الثالث عشر من فبراير من كل عام، وقد أُقر هذا اليوم رسميا في ديسمبر 2012 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعد الإذاعة، على مدى أكثر من قرن من الوسائط الإعلامية التي قدمت خدمات جليلة للبشرية في مختلف المجتمعات، إذ كانت ولا تزال مصدرا موثوقا للمعلومة والأخبار، ووسيلة لنشر المعرفة وتعزيز الوعي العام، ودعم قيم الحوار والقيم الإنسانية والتربوية بين الشعوب.

وصرح السفير أحمد رشيد خطابي - الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن الإذاعة لا تزال تحافظ على حضورها وتأثيرها، رغم تعدد المنصات الإعلامية وتنوع مصادر المعلومات في العصر الرقمي، وقادرة على الوصول إلى الجمهور، بفضل محتواها المتنوع، وسهولة الوصول إليها، وقربها من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

وقال السفير خطابي، أن الإذاعة أثبتت قدرتها على مواكبة كل التحولات المتسارعة، مع حفاظها على جوهر رسالتها المهنية والإنسانية، مؤكدا أن التحول الرقمي للإذاعة ساهم في توسيع نطاق وصولها إلى جمهور أوسع عبر الإنترنت، مما نتج عنه انتشارا أوسع للإذاعات حول العالم. وهذا التوسع في الإنتاج الإذاعي عزز التعددية، وفتح آفاقا جديدة للتعبير عبر فضاءات مفتوحة.

ودعا السفير إلى دعم الإعلام المسموع، والاستثمار في تطوير محتواه، وتعزيز معاييره المهنية والأخلاقية، بما يضمن استمرار الإذاعة كمنبر عابر للمسافات، مضيفا أن المؤسسات الإذاعية مطالبة بمسايرة التطور التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية والمنصات الجديدة لصناعة محتوى هادف ومتماثل مع انشغالات المواطنين.

وذكر السفير أن هذه المناسبة، تمثل فرصة متجددة للإشادة بجهود الإعلاميين والعاملين في القطاع الإذاعي في الدول العربية، الذين يواصلون أداء رسالتهم بمهنية ومسؤولية، ويسهمون في دعم مسارات التنمية المستدامة، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية للمجتمعات العربية.