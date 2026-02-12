السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن 70 ألف مواطن قدموا للحصول على وحدات الإسكان البديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.



وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،: "من أهم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بتواجد محور للإسكان الإيجابي أو الإيجار ".

وتابع مدبولي: "الدولة توسعت بشكل كبير في محور السكن بالإيجار في الإسكان الاجتماعي والإسكان البديل والإسكان المتوسط".

وأكمل مدبولي: "سيكون هناك سكن بالإيجار متواجد ضمن مشروع سكن لكل المصريين"، مضيفا:" الأساس في ملف الإسكان هو العرض والطلب وفي تقديراتنا ان السكن بالإيجار يلبي تطلعات الكثير من الفئات ".

ولفت مدبولي: "من أولى أولويات وزارة الإسكان فتح محور السكن بالإيجار لتلبية طلبات المستحقين من قانون الإيجار ".

