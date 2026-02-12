قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يشرح أسباب خفض الفائدة 1%.. تفاصيل
اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
4 مهام رئيسية.. مدبولي يحدد اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

محمود محسن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه نتابع منذ اللحظات الأولى وردود الأفعال، عن اختصاصات الدكتور حسين عيسى، كنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مشيرا إلى أنه لديه 4 مهام رئيسية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية، أن الدكتور حسين عيسى سيكون لديه مهام منظمة لإصلاح المنظومة الاقتصادية للدولة، والهيئات الاقتصادية، مع العمل سواء على دمجها أو رفع كفاءتها.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة، مؤكدا أنه سيكون هناك وحدة للشركات المملوكة للدولة، خاصة أن هناك 600 شركة مملوكة للدولة، وسيتم العمل على الاستفادة من تلك الشركات.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم العمل على تطوير وتحسين وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى أنه سيكون الوزير المعني لشركات قطاع الأعمال التي تم إلغاؤها.

