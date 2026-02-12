4 مهام رئيسية.. مدبولي يحدد اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه نتابع منذ اللحظات الأولى وردود الأفعال، عن اختصاصات الدكتور حسين عيسى، كنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مشيرا إلى أنه لديه 4 مهام رئيسية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية، أن الدكتور حسين عيسى سيكون لديه مهام منظمة لإصلاح المنظومة الاقتصادية للدولة، والهيئات الاقتصادية، مع العمل سواء على دمجها أو رفع كفاءتها.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة، مؤكدا أنه سيكون هناك وحدة للشركات المملوكة للدولة، خاصة أن هناك 600 شركة مملوكة للدولة، وسيتم العمل على الاستفادة من تلك الشركات.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم العمل على تطوير وتحسين وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى أنه سيكون الوزير المعني لشركات قطاع الأعمال التي تم إلغاؤها.