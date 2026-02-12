قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع قانون أمام مجلس النواب لتغليظ عقوبة التحـ.ـرش وهتـ.ــك العرض المُتعلقة بالأطفال
استعدادًا لـ عيد الفطر..تفاصيل الأوكازيون الشتوي الأسواق المصرية
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يُكرم الوزراء السابقين.. ويؤكد: نستكمل ما تم بناءه

الوزراء
الوزراء
محمود مطاوع

قبل انعقاد أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الوزراء السابقين الذين انتهت مهامهم بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 بشأن التعديل الوزاري الأخير.

وقام بتسليم كلٍ منهم درع تكريم تقديرًا لجهودهم خلال فترة توليهم المسئولية، وذلك بحضور نظرائهم من الوزراء الجدد.

وخلال لقائه بالوزراء السابقين، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص تقديره وامتنانه لما بذلوه من جهود مُخلصة خلال فترة توليهم المسئولية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، مُتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم المُقبلة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أتوجه إليكم بخالص الشكر، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأؤكد أننا جميعًا نعمل في ظل ظروف دقيقة وتحديات كبيرة، داخلية وخارجية، وأنكم بذلتم قصارى جهدكم وحققتم الكثير.

وتابع رئيس الوزراء، خلال حديثه مع الوزراء السابقين: شرفت بزمالتي لكم، وأؤكد مرةً أخرى أن كلًا منكم له بصمة وجهود حثيثة من أجل تحسين أداء العمل في وزارته.

وخلال حديثه إلى الوزراء الجُدد والسابقين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر دولة مؤسسات، بما يقتضي من الوزراء الجُدد مواصلة مسيرة العمل والإنجاز التي بدأت قبل سنوات، وأن نستكمل معًا ما بناه السابقون، مُشددًا على أننا جميعًا نعمل في إطار رؤية موحدة وهدف مشترك وهو خدمة المواطن.

وقام رئيس مجلس الوزراء بتسليم دروع التكريم للوزراء السابقين تقديرًا لما قدموه من جهود بارزة خلال فترة توليهم المسئولية، مُجددًا تمنياته لهم جميعًا بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية المقبلة.

بدورهم، أعرب الوزراء السابقون عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء على هذا التكريم، مؤكدين اعتزازهم بخدمة وطنهم خلال مرحلة دقيقة، شهدت دعمًا ومساندةً وتعاونًا كاملًا في مختلف الملفات.

وأكد الوزراء السابقون أنهم أدوا الأمانة على أكمل وجه، وأنهم سيظلون دائمًا رهن إشارة الوطن، وأنهم على استعداد لتقديم ما بحوزتهم من رؤى وأفكار لدعم زملائهم من الوزراء الجدد، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

