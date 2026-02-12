محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

إستقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار الحرص على إستمرار التواصل والتنسيق مع ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان بغرفتيه بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز جهود التنمية المستدامة علي أرض المحافظة.

وتناول اللقاء، مناقشة مجموعة من القضايا والملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب إستعراض عدداً من المشروعات الجارية والمستقبلية داخل المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات بما ينعكس على تطوير ملموس في البنية الخدمية للمواطنين.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان، بما يسهم في دعم خطط التنمية ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وصولًا إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء بحث عدد من المشروعات في مختلف القطاعات والمجالات التي تمس حياة المواطن، كما تم التطرق إلى ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة، والتصدي لتعديات البناء المخالف، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتحقيق إستجابة فعالة لشكاوى واحتياجات المواطنين، والإرتقاء بمستوى الخدمات في شتى القطاعات.

أكد محافظ الشرقية أن هناك رؤية موحدة وتعاون مشترك بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، لتحسين مستوى معيشة المواطن، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.