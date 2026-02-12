قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خد بالك وانت بتشحن هاتفك.. نصائح لتجنب الحرائق المنزلية
عزائم رمضان.. كيف تتحول موائد الإفطار إلى جسور للمحبة وصلة الرحم؟
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

إستقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في  إطار الحرص على إستمرار التواصل والتنسيق مع ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان بغرفتيه بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز جهود التنمية المستدامة علي أرض المحافظة.

وتناول اللقاء، مناقشة مجموعة من القضايا والملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب إستعراض عدداً من المشروعات الجارية والمستقبلية داخل المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات بما ينعكس على تطوير ملموس في البنية الخدمية للمواطنين.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان، بما يسهم في دعم خطط التنمية ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وصولًا إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء بحث عدد من المشروعات في مختلف القطاعات والمجالات التي تمس حياة المواطن، كما تم التطرق إلى ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة، والتصدي لتعديات البناء المخالف، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتحقيق إستجابة فعالة لشكاوى واحتياجات المواطنين، والإرتقاء بمستوى الخدمات في شتى القطاعات.

أكد محافظ الشرقية أن هناك رؤية موحدة وتعاون مشترك بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، لتحسين مستوى معيشة المواطن، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

