أخبار البلد

المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري بجامعة طنطا

نهلة الشربيني

عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة طنطا. 

وعلى هامش الاجتماع، تم افتتاح المنتدى البيئي الأول لجامعات تحالف إقليم الدلتا، والذي تستضيفه جامعة طنطا تحت شعار "الأكاديميا والصناعة: نحو سد الفجوة"، والذي يهدف إلى دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاعات الصناعة والإنتاج، ويمثل الحدث منصة حقيقية لتبادل الخبرات، وبناء جسور التواصل بين الباحثين والطلاب وممثلي المؤسسات الصناعية، بما يسهم في تحويل الأفكار العلمية إلى مشروعات قابلة للتطبيق، ذات مردود اقتصادي ومجتمعي ملموس، بحضور د.محمد حسين رئيس الجامعة ود.محمود فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي بداية الاجتماع، وجه د.مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة طنطا على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا حرص المجلس على تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما توجه المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق؛ لما بذله من جهود لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار، كما هنأ المجلس د.عبد العزيز قنصوة، لثقة القيادة السياسية وتكليفه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي. 

كما أشاد مصطفى رفعت بمستوى أداء جامعة طنطا في تنظيم المنتدى البيئي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعرب عن تقديره للمشاركة في هذا الحدث المميز، موجهًا شكره لجامعة طنطا على تنظيم هذا المنتدى في ظل المستجدات والتحديات العالمية التي تتطلب حلولًا مبتكرة.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من أبرزها العرض الذي قدمه د.عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس بشأن المنصة الإلكترونية لأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية المصرية، والتي تم إطلاقها للمجتمع.

واستعرض المجلس التقرير السنوي لعام 2025 لمجمل أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية المصرية والمرفوعة على المنصة الإلكترونية لأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما ناقش المجلس آليات التعاون بين الجامعات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة القادمة؛ وذلك لتوحيد الجهود لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من طاقات الشباب الجامعي في مجالات العمل التطوعي والتنموي.

واستمع المجلس إلى العرض الذي قدمه محمود فاروق نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن المنصة الإلكترونية لتجميع جهود الجامعات في مبادرة 100 مليون شجرة.

وأكد المجلس أهمية زيادة المشاركة فى "قوافل ثقافية متنقلة" تصل للقرى والمناطق النائية"، واستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأحيط المجلس علمًا بعدد من الموضوعات منها: 

• كتاب السيدة مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المتضمن ملخص الحلقة النقاشية لعرض نتائج دراسة المركز بعنوان "الجرائم البارزة في المجتمع المصري: دراسة على مجتمع الضحايا".

• كتاب رئيس جامعة طنطا بشأن دراسة إستراتيجية متضمنة "رؤية جامعة طنطا لتطوير نموذج قرية خضراء مستدامة ".

• كتاب نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن مسابقة أفضل كلية رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالجامعة والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2025.

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي

