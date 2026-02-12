عمرو محمود ياسين: ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي يقدمان ادوار جديدة مختلفة في "وننسي اللي كان"

أكد الكاتب الكبير عمرو محمود ياسين، ان الفنانة ياسمين عبد العزيز ستقدم شخصية مختلفة هذا العام من خلال مسلسلهما" وننسي اللي كان" عن الاعمال التي سبق وان قدموها معًا.

وتابع عمرو محمود ياسين في تصريحات خاصة لصدي البلد: كريم فهمي ايضًا سيقدم دور مختلف، بل ان تكنيك التمثيل الخاص بهما سيكون مختلف عن ادائهما قبل ذلك، هذا بالإضافة الي ان القصة بشكل عام ستكون مغيارة تمامًا عن ما قدمنا سويًا.

مسلسل «وننسى اللي كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.