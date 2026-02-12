قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
أخبار العالم

"زيجين" الصينية تخطط لبدء إنتاج الليثيوم في الكونغو الديمقراطية

أ ش أ

أعلنت مجموعة زيجين للتعدين الصينية عن خططها لبدء إنتاج الليثيوم هذا العام ضمن مشروع يعرف باسم "مانونو"بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي يعد واحدًا من أكبر احتياطيات الليثيوم على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يصبح هذا المشروع أول منجم لليثيوم في الكونغو، مما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المعدن المستخدم في صناعة البطاريات، على الرغم من وجود فائض حالي في المعروض، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الإخبارية.

ويواجه المشروع جدلًا قانونيًا، إذ تزعم شركة التعدين الأسترالية AVZ Minerals أن الحكومة الكونغولية نقلت ترخيص الاستكشاف لموقع Manono إلى مشروع زيجين المشترك بشكل غير قانوني. وتستمر إجراءات التحكيم، حيث تتهم AVZ الحكومة بتجاهل قرارات المحكمة.

ومن جهتها، أكدت زيجين أنها تمتلك ترخيص التعدين بشكل قانوني وأنها ملتزمة بجميع اللوائح، مع خطة لإنتاج مرحلي يبدأ بالليثيوم المركز وملح الليثيوم، قبل توسيع عمليات الإنتاج تدريجيًا.

ومن المعروف أن الموارد الطبيعية الوفيرة في الكونغو، التي تعد بالفعل أحد أكبر منتجي النحاس والكوبالت، تجذب اهتمام الشركات الصينية مثل زيجين لتأمين إمدادات الليثيوم في القارة الإفريقية.

وبينما كانت AVZ تهدف إلى جعل Manono أحد أكبر مشاريع الليثيوم الصخري الصلب عالميًا، تتبنى زيجين استراتيجية تطوير تدريجي تتوافق مع تحسين البنية التحتية للطاقة.

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

ختام أولى دورات النيابة الإدارية لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بمحافظة الإسكندرية

ختام أولى دورات النيابة الإدارية لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بالإسكندرية | صور

حادث تصادم

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بـ القليوبية

قانون الإيجار القديم

هل تم وقف الطعون على الإيجار القديم لحين الفصل في القانون؟.. اعرف الحقيقة

بالصور

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

