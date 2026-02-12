"زيجين" الصينية تخطط لبدء إنتاج الليثيوم في الكونغو الديمقراطية

أعلنت مجموعة زيجين للتعدين الصينية عن خططها لبدء إنتاج الليثيوم هذا العام ضمن مشروع يعرف باسم "مانونو"بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي يعد واحدًا من أكبر احتياطيات الليثيوم على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يصبح هذا المشروع أول منجم لليثيوم في الكونغو، مما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المعدن المستخدم في صناعة البطاريات، على الرغم من وجود فائض حالي في المعروض، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الإخبارية.

ويواجه المشروع جدلًا قانونيًا، إذ تزعم شركة التعدين الأسترالية AVZ Minerals أن الحكومة الكونغولية نقلت ترخيص الاستكشاف لموقع Manono إلى مشروع زيجين المشترك بشكل غير قانوني. وتستمر إجراءات التحكيم، حيث تتهم AVZ الحكومة بتجاهل قرارات المحكمة.

ومن جهتها، أكدت زيجين أنها تمتلك ترخيص التعدين بشكل قانوني وأنها ملتزمة بجميع اللوائح، مع خطة لإنتاج مرحلي يبدأ بالليثيوم المركز وملح الليثيوم، قبل توسيع عمليات الإنتاج تدريجيًا.

ومن المعروف أن الموارد الطبيعية الوفيرة في الكونغو، التي تعد بالفعل أحد أكبر منتجي النحاس والكوبالت، تجذب اهتمام الشركات الصينية مثل زيجين لتأمين إمدادات الليثيوم في القارة الإفريقية.

وبينما كانت AVZ تهدف إلى جعل Manono أحد أكبر مشاريع الليثيوم الصخري الصلب عالميًا، تتبنى زيجين استراتيجية تطوير تدريجي تتوافق مع تحسين البنية التحتية للطاقة.