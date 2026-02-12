معتصم النهار: اتحاربت من ولاد بلدي ومسابونيش في حالي

حل الفنان معتصم النهار، ضيفا على برنامج تفاعلكم، والمذاع علي قناة العربية.

وقال معتصم النهار: لم أجد الدعم، واتحاربت في أماكن كتير ومن ولاد بلدي وزملاء، كنت متوقع دعم أفضل ومساندة أكثر، وساندوا ناس كتير غيري.. ومسابونيش في حالي»

ومن ناحية آخري يستأنف معتصم النهار تصوير فيلمه المصري الجديد النصيب، عقب نهاية عيد الفطر المبارك.

ويعد فيلم "نصيب" أولى بطولات ياسمين صبري المطلقة بالسينما.

فيلم "نصيب" كتبه المؤلف أحمد عبدالفتاح ويخرجه أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي، وتحت إشراف عام محسن البغدادي مدير عام الشركة المنتجة.

ويتعاون مع ياسمين صبري في بطولة فيلم "نصيب" معتصم النهار، رحمة أحمد، والفيلم تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ ومدير عام محمد سنجر.