الكرملين : روسيا لا ترغب في تصعيد توتر العلاقات مع الولايات المتحدة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مم شرط الاجتماع مع زيلينسكي في موسكو لم يتغير وهذا أمر معروف للجميع.

وقال بيسكوف في بيان : نهج بعض الأوروبيين في قطع جميع الاتصالات مع روسيا جهل سياسي وقصر نظر.

وأضاف : روسيا على اتصال مع كوبا وتناقش خيارات تقديم المساعدة لها في ظل أزمة الوقود. وروسيا لا ترغب في تصعيد العلاقات مع الولايات المتحدة بشأن الوضع المحيط بإمدادات النفط إلى كوبا.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: إيمانويل ماكرون وفريدرش ميرتس ميرتس لم يحاولا إقامة اتصال مباشر مع بوتين حتى الآن.

وواصل : لا جديد في تصريح زيلينسكي بأنه لن يأتي إلى موسكو لإجراء مفاوضات .

وبدأ الحديث في أوروبا عن ضرورة التحدث مع الروس وهو ما يتماشى مع نهج موسكو.

وواصل تصريحاته : بوتين لا يرفض الاتصالات المباشرة وإذا لزم الأمر يمكن الاتصال به.



وختم بيسكوف تصريحاته قائلا : روسيا تتوقع أن تعقد الجولة القادمة من المفاوضات بشأن أوكرانيا قريباً والكرملين سيعلن عن مكان الاجتماع.