دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الكرملين : روسيا لا ترغب في تصعيد توتر العلاقات مع الولايات المتحدة

الكرملين
الكرملين
محمود نوفل

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مم شرط الاجتماع مع زيلينسكي  في موسكو لم يتغير وهذا أمر معروف للجميع.

وقال بيسكوف في بيان  : نهج بعض الأوروبيين في قطع جميع الاتصالات مع روسيا جهل سياسي وقصر نظر.

وأضاف : روسيا على اتصال مع كوبا وتناقش خيارات تقديم المساعدة لها في ظل أزمة الوقود. وروسيا لا ترغب في تصعيد العلاقات مع الولايات المتحدة بشأن الوضع المحيط بإمدادات النفط إلى كوبا.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: إيمانويل ماكرون وفريدرش ميرتس ميرتس لم يحاولا إقامة اتصال مباشر مع بوتين حتى الآن.

وواصل : لا جديد في تصريح زيلينسكي بأنه لن يأتي إلى موسكو لإجراء مفاوضات .

وبدأ الحديث في أوروبا عن ضرورة التحدث مع الروس وهو ما يتماشى مع نهج موسكو.

وواصل تصريحاته : بوتين لا يرفض الاتصالات المباشرة وإذا لزم الأمر يمكن الاتصال به.


وختم بيسكوف تصريحاته قائلا : روسيا تتوقع أن تعقد الجولة القادمة من المفاوضات بشأن أوكرانيا قريباً والكرملين سيعلن عن مكان الاجتماع.

