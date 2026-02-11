بيسكوف: ممثلو الكرملين لا يعتزمون المشاركة في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام

أفاد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين ، بأن ممثلي روسيا لا يعتزمون المشاركة في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، المقرر عقده في 19 فبراير برئاسة دونالد ترامب.





وأكد بيسكوف أن وزارة الخارجية الروسية لا تزال تدرس جدول أعمال المجلس المذكور.





وأضاف بيسكوف في حديث تلفزيوني: "لا أحد من الكرملين يخطط للمشاركة. ولا تزال وزارة الخارجية الروسية تدرس موضوع المجلس".





وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، متحدثا خلال ساعة الحكومة في مجلس الدوما، إلى أن موسكو تقوم حاليا بتقييم موقفها بشأن مجلس السلام وتأخذ في الاعتبار "مدى حذر العديد من الدول في الغرب والشرق، بمن فيهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي، بشأن هذه الفكرة".





في 22 يناير، وقّع ممثلون عن 19 دولة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على ميثاق "مجلس السلام" الذي تم تشكيله في إطار تسوية السلام في قطاع غزة،. وأعلنت واشنطن لاحقا انضمام دول أخرى إلى المنظمة.