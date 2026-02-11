قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد
موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 قبل رمضان
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رصد طائرة جمع الجسيمات المشعة.. تحركات أمريكية واسعة في الشرق الأوسط واستعدادات غير مسبوقة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت تحليلات حديثة لصور الأقمار الصناعية عن تحركات عسكرية أمريكية واسعة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تصاعد التوترات مع إيران منذ يناير، ما أثار تساؤلات ومخاوف بشأن احتمالات التصعيد، خاصة بعد رصد طائرة أمريكية متخصصة في جمع عينات للكشف عن الجسيمات المشعة.

وأظهرت الصور أن القوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية بقطر، أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، نقلت أنظمة الدفاع الجوي MIM-104 باتريوت إلى منصات إطلاق متنقلة مثبتة على شاحنات تكتيكية ثقيلة من طراز M983 HEMTT، بدلا من مواقع إطلاق شبه دائمة. ووفقًا لتقرير لوكالة رويترز، فإن إبقاء الصواريخ على شاحنات يتيح سرعة نشرها لأغراض هجومية أو دفاعية في حال وقوع هجوم إيراني.

وقال ويليام غودهيند، محلل الصور الجنائية في شركة "كونتستيد غراوند"، إن مقارنة صور أوائل فبراير بصور يناير تظهر حشدًا ملحوظًا للطائرات والمعدات العسكرية في أنحاء المنطقة. ففي قاعدة العديد، شوهد ما يصل إلى عشرة أنظمة باتريوت في أوائل فبراير، ما يمنحها قدرة أكبر على الحركة وإعادة التموضع بسرعة عالية.

كما أظهرت صور قدمتها شركة "بلانيت لابز" زيادة كبيرة في عدد الطائرات بقاعدة العديد. ففي الأول من فبراير، رُصدت طائرة استطلاع من طراز RC-135، وثلاث طائرات C-130 هيركوليز، و18 طائرة تزويد بالوقود KC-135، وسبع طائرات نقل C-17، مقارنة بـ14 طائرة KC-135 وطائرتين C-17 فقط في 17 يناير.

وفي الأردن، شهدت قاعدة موفق السلطي الجوية تعزيزات لافتة، حيث شوهدت في الثاني من فبراير 17 طائرة هجومية F-15E، وثماني طائرات A-10 ثندربولت، وأربع طائرات C-130، وأربع مروحيات. كما ظهرت أربع طائرات حرب إلكترونية EA-18G غراولر في موقع آخر بالقاعدة، بعدما لم تكن موجودة في صور أواخر يناير.

وشهدت قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية وجود طائرات C-5 غالاكسي وC-17 في الثاني من فبراير، مقارنة بخمس طائرات C-130 فقط في ديسمبر. كما سجلت قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي زيادة بسبع طائرات مقارنة بنهاية يناير، إضافة إلى ارتفاع عدد الطائرات في قاعدة الدوحة الجوية بسلطنة عمان بين نهاية يناير ومنتصف فبراير.

وبالتوازي مع هذه التحركات، تم رصد طائرة أمريكية من طراز WC-135 (رمز النداء JAKE2)، المعروفة بمهامها في جمع عينات للكشف عن الجسيمات المشعة، وهي تحلق فوق البحر الأبيض المتوسط وفي منطقة إسرائيل، ما أثار تكهنات حول طبيعة المهمة في ظل الأوضاع الراهنة.

وتأتي هذه التطورات بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بقصف إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية ودعمها لجماعات متحالفة معها في المنطقة، إضافة إلى قمعها للمعارضين. في المقابل، حذر الحرس الثوري الإيراني من أنه سيرد على أي استهداف للقواعد الأمريكية.

وأكدت إيران أنها عززت مخزونها الصاروخي عقب نزاع استمر أسبوعين الصيف الماضي، قصفت خلاله إسرائيل منشآت نووية وأهدافًا عسكرية أخرى، قبل أن تنضم الولايات المتحدة إلى الحملة لاحقًا. وتملك طهران مواقع صواريخ تحت الأرض قرب طهران وكرمانشاه وسمنان، وعلى مقربة من ساحل الخليج. كما أظهرت صور أقمار صناعية حاملة الطائرات الإيرانية المسيرة "شهيد باقري" في البحر قرب بندر عباس أواخر يناير ومنتصف فبراير، في مؤشر إضافي على استمرار حالة الاستنفار في المنطقة.

الأقمار الصناعية الشرق الأوسط تحركات عسكرية أمريكية واسعة إيران الرئيس دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد عادل

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتكليف أحمد عادل عبد الحكيم للقيام بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية

جانب من الاجتماع

بعد تجديد الثقة .. اجتماع عاجل لوزير الصحة مع قيادات الوزارة

البابا لاون

قداسة البابا لاون: الكنيسة هي الموطن الحي لكلمة الله

بالصور

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد