رصد طائرة جمع الجسيمات المشعة.. تحركات أمريكية واسعة في الشرق الأوسط واستعدادات غير مسبوقة

كشفت تحليلات حديثة لصور الأقمار الصناعية عن تحركات عسكرية أمريكية واسعة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تصاعد التوترات مع إيران منذ يناير، ما أثار تساؤلات ومخاوف بشأن احتمالات التصعيد، خاصة بعد رصد طائرة أمريكية متخصصة في جمع عينات للكشف عن الجسيمات المشعة.

وأظهرت الصور أن القوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية بقطر، أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، نقلت أنظمة الدفاع الجوي MIM-104 باتريوت إلى منصات إطلاق متنقلة مثبتة على شاحنات تكتيكية ثقيلة من طراز M983 HEMTT، بدلا من مواقع إطلاق شبه دائمة. ووفقًا لتقرير لوكالة رويترز، فإن إبقاء الصواريخ على شاحنات يتيح سرعة نشرها لأغراض هجومية أو دفاعية في حال وقوع هجوم إيراني.

وقال ويليام غودهيند، محلل الصور الجنائية في شركة "كونتستيد غراوند"، إن مقارنة صور أوائل فبراير بصور يناير تظهر حشدًا ملحوظًا للطائرات والمعدات العسكرية في أنحاء المنطقة. ففي قاعدة العديد، شوهد ما يصل إلى عشرة أنظمة باتريوت في أوائل فبراير، ما يمنحها قدرة أكبر على الحركة وإعادة التموضع بسرعة عالية.

كما أظهرت صور قدمتها شركة "بلانيت لابز" زيادة كبيرة في عدد الطائرات بقاعدة العديد. ففي الأول من فبراير، رُصدت طائرة استطلاع من طراز RC-135، وثلاث طائرات C-130 هيركوليز، و18 طائرة تزويد بالوقود KC-135، وسبع طائرات نقل C-17، مقارنة بـ14 طائرة KC-135 وطائرتين C-17 فقط في 17 يناير.

وفي الأردن، شهدت قاعدة موفق السلطي الجوية تعزيزات لافتة، حيث شوهدت في الثاني من فبراير 17 طائرة هجومية F-15E، وثماني طائرات A-10 ثندربولت، وأربع طائرات C-130، وأربع مروحيات. كما ظهرت أربع طائرات حرب إلكترونية EA-18G غراولر في موقع آخر بالقاعدة، بعدما لم تكن موجودة في صور أواخر يناير.

وشهدت قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية وجود طائرات C-5 غالاكسي وC-17 في الثاني من فبراير، مقارنة بخمس طائرات C-130 فقط في ديسمبر. كما سجلت قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي زيادة بسبع طائرات مقارنة بنهاية يناير، إضافة إلى ارتفاع عدد الطائرات في قاعدة الدوحة الجوية بسلطنة عمان بين نهاية يناير ومنتصف فبراير.

وبالتوازي مع هذه التحركات، تم رصد طائرة أمريكية من طراز WC-135 (رمز النداء JAKE2)، المعروفة بمهامها في جمع عينات للكشف عن الجسيمات المشعة، وهي تحلق فوق البحر الأبيض المتوسط وفي منطقة إسرائيل، ما أثار تكهنات حول طبيعة المهمة في ظل الأوضاع الراهنة.

وتأتي هذه التطورات بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بقصف إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية ودعمها لجماعات متحالفة معها في المنطقة، إضافة إلى قمعها للمعارضين. في المقابل، حذر الحرس الثوري الإيراني من أنه سيرد على أي استهداف للقواعد الأمريكية.

وأكدت إيران أنها عززت مخزونها الصاروخي عقب نزاع استمر أسبوعين الصيف الماضي، قصفت خلاله إسرائيل منشآت نووية وأهدافًا عسكرية أخرى، قبل أن تنضم الولايات المتحدة إلى الحملة لاحقًا. وتملك طهران مواقع صواريخ تحت الأرض قرب طهران وكرمانشاه وسمنان، وعلى مقربة من ساحل الخليج. كما أظهرت صور أقمار صناعية حاملة الطائرات الإيرانية المسيرة "شهيد باقري" في البحر قرب بندر عباس أواخر يناير ومنتصف فبراير، في مؤشر إضافي على استمرار حالة الاستنفار في المنطقة.