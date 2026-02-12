منة فضالي تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام

نشرت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة منة فضالي

وتألقت منة فضالي، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية هوت شورت باللون الاسود و نسقت معه شراب شيفون شفاف ونسقت معه شميز باللون الابيض.

وكتبت منة فضالي: "يبقى الشخص النبيل شريفاً حتى في العداوة، بينما يبقى الشخص الوضيع حقيراً حتى في الصداقة.. أما الشخص الدنيء فيبقى وضيعاً حتى في الصداقة".

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز منة فضالي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وأثارت الفنانة منة فضالي، قلق متابعيها وجمهورها، بعد إعلانها التعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، حيث نقلت لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وعلقت منة فضالي على أزمتها عبر حسابها الشخصي علي فيسبوك قائلةً :"شكراً لكل الناس اللي جاتلي المستشفى واللي وقفت جنبي من أول يوم.. صحيح الشده بتبين الناس على حقيقتها..".

وأضافت: "كنت أول مرة أتعب كده بسبب إهمالي في صحتي، الحمدلله أنا بخير شكراً ليكم".