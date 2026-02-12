قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
علمها الصلاة.. ابنة مريم فخر الدين تحكي قصة والدتها مع الشيخ الشعراوي
7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي
بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة
موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
دعاء يوم 24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك
بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج
كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط
بالصور

منة فضالي تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام

منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام
منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام
رنا عصمت

نشرت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة منة فضالي

وتألقت منة فضالي، فى الصور  باطلالة ملفتة مرتدية هوت شورت باللون الاسود و نسقت معه شراب شيفون شفاف ونسقت معه شميز باللون الابيض.

وكتبت منة فضالي: "يبقى الشخص النبيل شريفاً حتى في العداوة، بينما يبقى الشخص الوضيع حقيراً حتى في الصداقة.. أما الشخص الدنيء فيبقى وضيعاً حتى في الصداقة".

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز منة فضالي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وأثارت الفنانة منة فضالي، قلق متابعيها وجمهورها، بعد إعلانها التعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، حيث نقلت لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وعلقت منة فضالي على أزمتها  عبر حسابها الشخصي علي فيسبوك قائلةً :"شكراً لكل الناس اللي جاتلي المستشفى واللي وقفت جنبي من أول يوم.. صحيح الشده بتبين الناس على حقيقتها..".

وأضافت: "كنت أول مرة أتعب كده بسبب إهمالي في صحتي، الحمدلله أنا بخير شكراً ليكم".

منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام منة فضالي صور منة فضالى إطلالة منة فضالي

