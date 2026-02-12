اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك

اشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بأداء نادي الزمالك بعد فوزه المستحق على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة القوية التي جرت بينهما امس الاربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

وكتب عبد الجواد عبر حسابه علي فيسبوك "إبراهيم عبدالجواد: اللي بيعمله الزمالك "إعجاز" لإن بالورقة والقلم الفريق مستحيل ينافس على الدوري.. إيقاف قيد تلاقي أزمات مدربين تلاقي ناشئين وبيصعد وصامد لحد دلوقتي " .

ترتيب الزمالك وسموحة في الدورى

بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى برصيد31 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا المتصدر، فى المقابل يقع سموحة فى المركز السادس برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة حاسمة مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية الافريقية يوم السبت الموافق 14 فبراير الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

حظوظ الزمالك في التأهل للدور القادم

يذكر أن القلعة البيضاء لا بديل له عن الفوز في مباراة كايز تشيفز لحسم بطاقة التأهل للدور القادم بعد الخسارة بهدف امام زيسكو يونايتد الزامبي.