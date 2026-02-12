أمير هشام يشيد بالزمالك: أداء وروح عالية بمساندة معتادة من جماهيرهم

أشاد الإعلامي أمير هشام بفريق الزمالك بعد فوزه المستحق على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة القوية التي جرت بينهما امس الاربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "فوز غالي جداً للزمالك بهدف رائع لناصر منسي لتشتعل المنافسة على بطولة الدوري، أداء وروح من لاعبي الزمالك بمساندة معتادة من جماهيرهم.. لو فاز الفريق على كايزر تشيفز وتأهل في الكونفدرالية هيكون نجاح كبير في مرحلة مهمة من الموسم خصوصاً في الظروف الحالية."

ترتيب الزمالك وسموحة في الدورى

بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى برصيد31 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا المتصدر، فى المقابل يقع سموحة فى المركز السادس برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة حاسمة مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية الافريقية يوم السبت الموافق 14 فبراير الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

حظوظ الزمالك في التأهل للدور القادم

يذكر أن القلعة البيضاء لا بديل له عن الفوز في مباراة كايز تشيفز لحسم بطاقة التأهل للدور القادم بعد الخسارة بهدف امام زيسكو يونايتد الزامبي.