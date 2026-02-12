يعانى كثيرون من مشاكل الهضم ولكن ما لا يعرفه غالبية الأشخاص أن هناك بعض العلاجات الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم ووفقا لما جاء في موقعtuasaude .

أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم..

1-تناول وجبات صغيرة بدلًا من الوجبات الكبيرة؛ إذ قد يسبب تناول كميات كبيرة دفعة واحدة صعوبة في هضم الطعام. يساعد تقسيم الوجبات على فترات منتظمة في تقليل العبء على الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم.

2-تجنب الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد تناول الطعام، كما يُنصح بالمشي ببطء لمدة نحو 10 دقائق بعد الأكل لتحفيز عملية الهضم.

3-تقليل تناول الاطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والمعجنات؛ لأنها قد تكون صعبة الهضم.

4-زيادة استهلاك الفواكه والخضروات لاحتوائها على نسبة عالية من الالياف التي تدعم حركة الأمعاء الطبيعية وتحسن الهضم.

5-مضغ الطعام جيدًا؛ فعملية الهضم تبدأ في الفم، حيث تحتوي اللعاب على إنزيمات تساعد في تكسير الطعام، وتناول الطعام ببطء يمنح هذه الإنزيمات الوقت الكافي للعمل، كما يُهيئ باقي أجزاء الجهاز الهضمي لاستقبال الطعام.

6-إدخال الزنجبيل إلى النظام الغذائي، سواء بتناوله مطحونًا أو في صورة شاي الزنجبيل.

7-شرب شاي النعناع الدافئ.

8-تناول الشمر لتعزيز الهضم، سواء بغلي بذوره المطحونة في الماء أو مضغها بعد الوجبات.

9-تجنب الأطعمة التي تُسبب الغازات مثل البقوليات، وكرنب بروكسل، والبروكلي، خاصة في وجبة العشاء.

10-تجنب الأطعمة الحارة.

11-قد يساعد شرب قليل من عصير الليمون أو إضافة رشة من بيكربونات الصوديوم إلى ماء دافئ في تحسين الهضم.

12-تناول أطعمة مثل الزبادي، واللبن الرائب، والكفير؛ لاحتوائها على بكتيريا نافعة تدعم صحة الجهاز الهضمي.

13-تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين إذ قد تحفز المعدة على إفراز المزيد من الحمض، مما يؤدي إلى عسر الهضم.

14-تجنب الأطعمة الحمضية مثل الطماطم والحمضيات.

15-تجنب الكحول؛ لأنه قد يسبب تهيج بطانة الجهاز الهضمي.

16-الحرص على الاسترخاء وتقليل التوتر؛ لأن الضغط النفسي قد يزيد من أعراض عسر الهضم أو يثيرها.

17-تجنب التدخين؛ لأنه قد يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة.

18-تناول آخر وجبة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

19-الحصول على قسط كافٍ من النوم؛ ويمكن رفع مستوى الرأس أثناء النوم لتقليل الارتجاع المعدي.

20-يمكن استخدام مضادات الحموضة المتاحة دون وصفة طبية (OTC) لتخفيف الأعراض.

21-تجنب تناول المسكنات أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) إلا إذا أوصى الطبيب بذلك.