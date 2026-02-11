الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتجديد الثقة

تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة الذين تم تجديد الثقة فيهم ليستمروا في أداء عملهم، كما تهنئ السادة الوزراء الجدد بثقة القيادة السياسية وبدء مهمتهم الوطنية.

وقالت الكنيسة إنها تذكر بكل الحب والتقدير السادة الوزراء السابقين لما قدموه من جهد وعطاء خلال فترة عملهم.

وأوضحت أنها تصلي أن يبارك الله عملهم ويُنجح طريقهم، ليستطيعوا تحقيق الأهداف المرجوة، ومواجهة مختلف التحديات، لتلبية تطلعات الشعب المصري العظيم، وتفعيل الخطط الموضوعة لقيادة الوطن مصر نحو مستقبل أفضل بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.