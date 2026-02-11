قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اختتم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا رسميا في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، حيث تناول الجانبان ملفات متعددة تتعلق بالأمن الإقليمي والمفاوضات الدولية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان رسمي إن نتنياهو "ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات"، بالإضافة إلى بحث المفاوضات مع إيران وقطاع غزة والتطورات الإقليمية. وأكد البيان على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين.

وحضر الاجتماع من الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، إضافة إلى المبعوثين ويتكوف وكوشنر.

 ومن الجانب الإسرائيلي، شارك نائب مستشار الأمن القومي جيل رايخ، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء رومان غوفمان، المستشار السياسي أوفير فالك، وسفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل ليتر.

سبق الاجتماع، الذي استمر أكثر من ساعتين ونصف، مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين خارج أسوار البيت الأبيض، فيما جرت الزيارة في إطار دبلوماسي قصير ومدروس مع متابعة إعلامية محدودة.

بعد الاجتماع، نشر الرئيس الأمريكي تغريدة على تروث سوشيال قال فيها: "انتهيت للتو من اجتماع مثمر للغاية مع رئيس الوزراء نتنياهو وعدد من ممثليه. العلاقة الممتازة بين بلدينا لا تزال قائمة. لم يتم التوصل إلى قرار نهائي، باستثناء إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكانية التوصل إلى اتفاق."

وأكد ترامب أنه سيواصل متابعة المفاوضات لتحديد الخطوات التالية، بينما يبقى الوضع الأمني لإسرائيل محور التنسيق مع واشنطن في المرحلة المقبلة.

بنيامين نتنياهو البيت الأبيض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الاحتياجات الأمنية لإسرائيل إيران وقطاع غزة

