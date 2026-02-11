مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات

اختتم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا رسميا في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، حيث تناول الجانبان ملفات متعددة تتعلق بالأمن الإقليمي والمفاوضات الدولية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان رسمي إن نتنياهو "ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات"، بالإضافة إلى بحث المفاوضات مع إيران وقطاع غزة والتطورات الإقليمية. وأكد البيان على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين.

وحضر الاجتماع من الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، إضافة إلى المبعوثين ويتكوف وكوشنر.

ومن الجانب الإسرائيلي، شارك نائب مستشار الأمن القومي جيل رايخ، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء رومان غوفمان، المستشار السياسي أوفير فالك، وسفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل ليتر.

سبق الاجتماع، الذي استمر أكثر من ساعتين ونصف، مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين خارج أسوار البيت الأبيض، فيما جرت الزيارة في إطار دبلوماسي قصير ومدروس مع متابعة إعلامية محدودة.

بعد الاجتماع، نشر الرئيس الأمريكي تغريدة على تروث سوشيال قال فيها: "انتهيت للتو من اجتماع مثمر للغاية مع رئيس الوزراء نتنياهو وعدد من ممثليه. العلاقة الممتازة بين بلدينا لا تزال قائمة. لم يتم التوصل إلى قرار نهائي، باستثناء إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكانية التوصل إلى اتفاق."

وأكد ترامب أنه سيواصل متابعة المفاوضات لتحديد الخطوات التالية، بينما يبقى الوضع الأمني لإسرائيل محور التنسيق مع واشنطن في المرحلة المقبلة.