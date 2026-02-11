قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل على قد الحب والقنوات الناقلة

تقى الجيزاوي

يترقب عدد كبير من الجمهور مشاهدة مسلسل “على قد الحب” الذي يجمع بين النجوم شريف سلامة ونيللي كريم في قصة اجتماعية مميزة ، ومن المقرر ان يكون واحداً من أهم الأعمال المنتظرة في رمضان 2026.

القنوات الناقلة لمسلسل “على قد الحب”

ومسلسل “على قد الحب” عمل الدرامي ومكون من 30 حلقة ويعرض في ماراثون رمضان على قناة cbc ، ومنصة watch it  ، وقناة روتانا دراما السعودية، وقناة LBCI اللبنانية، وشبكة OSN ، وقناة الفجيرة الإماراتية، إضافة إلى قناة زي ألوان الهندية.

دور نيللى كريم فى مسلسل “على قد الحب”

وتجسد نيللى كريم دور سيدة تعمل فى مجال تصميم الحلى والأكسسوار، وتعانى بعد وفاة والدتها العديد من التحديات النفسية.

دور شريف سلامة فى مسلسل “على قد الحب”

ويجسد الفنان شريف سلامة ضمن احداث المسلسل دور “شيف محترف” قادم من إيطاليا إلى مصر لافتتاح مطعمه الخاص، ويواجه بعض التحديات فى هذا الأمر .

مسلسل على قد الحب

ومسلسل على قدّ الحب بطولة النجمان نيللي كريم وشريف سلامة، إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم مها نصار، أحمد مجدي، صفاء الطوخي، ميمي جمال، أحمد سعيد عبد الغني، محمد أبو داود، محمود الليثي، شهد الشاطر، ويوسف حشيش، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، تسبيح ماهر، ومحمد الشخيبي وهو من إنتاج  شركة إس برودكشنز للمنتجة سالي والي.

إليسا تغنى تتر مسلسل “على قد الحب

وكانت كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "على قد الحب"، أن النجمة اللبنانية إليسا ستغني أغنية تتر المسلسل.

التتر من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، فيما تتولى شركة craftmedia لحمدي بدر التوزيع الخارجي للأغنية، وهي من إنتاج s productions لسالي والي & craft media، 2026.

