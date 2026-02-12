إمام عاشور يعود للتدريبات الجماعية في الأهلي بعد انتهاء العقوبة

قال الإعلامي جمال الغندور، إن يبدأ إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض التدريبات الجماعية بداية من غدٍ، وذلك عقب انتهاء العقوبة التي كانت موقعة عليه من قبل وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، كان مدير الكرة قد قرر توقيع عقوبة على اللاعب خلال الفترة الماضية لأسباب انضباطية، قبل أن تنتهي رسميًا، ليصبح اللاعب جاهزًا للانتظام بشكل طبيعي في مران الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع إمام عاشور لتقييم فني وبدني من الجهاز الفني فور عودته، لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات القادمة، خاصة في ظل ضغط اللقاءات خلال المرحلة الحالية.