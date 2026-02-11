أحمد بلال: إمام عاشور لا يستحق مساواته بزيزو وتريزيجيه

انتقد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، تصرفات إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على خلفية أزمته الأخيرة وقرار معاقبته من جانب إدارة القلعة الحمراء.

وقال بلال خلال تصريحاته ببرنامج «الكلاسيكو» على قناة ON E: «إمام عاشور عندما انضم للأهلي حصل على أعلى أجر، وحاليًا ليس من حقه أن يتساوى بزيزو أو تريزيجيه، ولا يستحق المساواة معهما».



وأضاف: «إمام عاشور أمام خيارين فقط، إما أن يلتزم ويُصحح مساره، أو يرحل عن النادي، لا يوجد خيار ثالث»

وكان الأهلي قد فرض عقوبة مالية على إمام عاشور بلغت مليونًا ونصف المليون جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين بواقع خمس مباريات، بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، ويتبقى للاعب مباراتان قبل انتهاء مدة الإيقاف.