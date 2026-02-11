قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موسكو: تدمير 108 طائرات مسيرة أوكرانية أطلقت فوق مناطق روسية
مطالب بعودة إمام عاشور.. وتحذيرات من تراجع مستوى لاعبي الأهلي قبل مُواجهة الإسماعيلي
نظر مُحاكمة 56 متهمًا بـ «الهيكل الإدارى للإخوان» .. بعد قليل
ينجو أمام الضعفاء ويُعاني أمام الكبار.. «التابعي» يُحلّل تراجع الأهلي: سوء توظيف وانعدام استقرار
إنجاز طبي تاريخي.. مفيدة شيحة: مصر تحصد جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة |فيديو
صندوق تطوير التعليم وسيسكو العالمية يبحثان تعزيز مهارات الشباب الرقمية
أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي بعد حادثة إطلاق النار داخل مدرسة ثانوية بمقاطعة كولومبيا
مصرع وإصابة 37 شخصًا.. ارتفاع حصيلة إطلاق النار في كندا داخل مدرسة بمقاطعة كولومبيا
بعد قليل .. استكمال مُحاكمة 108 متهمين بخلية «داعش القطامية»
حال فشل مفاوضات إيران .. ترامب يعتزم إرسال حاملات طائرات ضاربة إلى الشرق الأوسط
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بالطريق الزراعي بأسيوط
نجم الدراويش: مجالس إدارات الإسماعيلي منذ 2019 كلهم ظلموا النادي.. «ومحدش فيهم اتظلم»
مطالب بعودة إمام عاشور.. وتحذيرات من تراجع مستوى لاعبي الأهلي قبل مُواجهة الإسماعيلي

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن استاد القاهرة الدولي من حقه الكامل تحديد المباريات التي يستضيفها، حفاظًا على أرضية الملعب، مشيرًا إلى أن ذلك يتم وفق عدد محدد من الأندية بما يضمن سلامة الاستاد وجودته.

وقال ضياء السيد، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة «CBC»، إن مستوى الأهلي في آخر مباراتين لم يكن على المستوى المأمول، واصفًا الأداء بـ«المتواضع»، خاصة في خطي وسط الملعب والدفاع، موضحًا أن أغلب الكرات الثابتة باتت تشكل خطورة لصالح المنافسين، إلى جانب معاناة كوكا في تحمل أعباء الجبهة اليسرى بمفرده وعدم إجادته فيها.

وأشار مدرب المنتخب السابق إلى أن إمام عاشور يجب أن يعود للمشاركة في المباريات فور انتهاء العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن الفريق في حاجة إلى جهوده خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع ضياء السيد أن يشهد تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي تواجد كوكا في وسط الملعب بدلًا من مروان عطية، الذي يرى أنه بحاجة إلى الحصول على راحة من أجل الحفاظ عليه بدنيًا، في ظل ضغط المباريات.

كما وجّه ضياء انتقادات لاذعة فيما يخص ملف الإصابات، قائلًا إنه يلوم كلًا من زيزو وترزيجيه، إلى جانب الجهاز الطبي والجهاز الفني، بسبب الإصرار على مشاركة اللاعبين رغم معاناتهما من الإجهاد، ما تسبب في تفاقم الإصابة.

وأعرب عن أمنيته بمشاركة يوسف بلعمري في مباراة الإسماعيلي، وكذلك الدفع بكامويش من بداية اللقاء، مشددًا على ضرورة منحه الفرصة كاملة والحصول على الوقت الكافي للحكم على مستواه بشكل عادل.

وعن اللقاء المرتقب، توقع ضياء السيد أن يعتمد الإسماعيلي على إغلاق وسط الملعب لأسباب تأمينية، مرجحًا فوز الأهلي، لكنه أبدى تخوفه من مستوى الأداء الحالي، قائلًا إن النتائج قد لا تعكس دائمًا جودة الأداء داخل الملعب.

وفي ختام تصريحاته، وجّه ضياء السيد الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، على الفترة التي قضاها في منصبه، متمنيًا التوفيق لجوهر نبيل، ومؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة ابتعاد وزارة الرياضة عن كرة القدم بشكل نهائي، والتركيز على دورها الحقيقي في دعم الأندية الأخرى ومراكز الشباب وتجهيز الأبطال الأولمبيين، على أن يقتصر دورها في كرة القدم على الرقابة المالية فقط، مع ترك إدارة اللعبة للاتحاد المحلي و«فيفا».

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

