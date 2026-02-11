«البقاء في الدوري = إنجاز تاريخي» | أيمن رجب: لم يساعد الإسماعيلي أحد.. وهذه الحقيقة الكاملة

تحدّث أيمن رجب، لاعب الإسماعيلي السابق، عن موقف النادي من الهبوط هذا الموسم.

وقال أيمن رجب، عبر برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»: «لو كل من في نادي الإسماعيلي نجح في تحقيق هذه المعجزة ببقاء الفريق في الدوري، فسيكون ذلك أهم إنجاز في تاريخ النادي حرفيًّا، وأهم من كل البطولات التي حققها. الإسماعيلي لم يكن مهددًا بالهبوط في الموسم الماضي، على عكس الموسم الحالي».

وتابع: «إلغاء الهبوط في الموسم الماضي لم يكن بسبب الإسماعيلي، ولم يساعده أحد، بل كان بسبب نادٍ آخر».

وأضاف، ردًّا على ما تردد بشأن إلغاء الهبوط من أجل الأندية الجماهيرية، ومنها الإسماعيلي: «هذا لم يحدث. ارجع إلى جدول آخر أربع مباريات وانظر إلى مركز الإسماعيلي ومودرن سبورت، فهذه هي الحقيقة، ولم يساعد أحد الإسماعيلي».