مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 11-2-2026 عددًا من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي وفولهام بالجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ولقاء ليفربول مع سندرلاند.
مواعيد مباريات الدوري المصري
الأهلي X الإسماعيلي – 5 مساء
إنبي X بيراميدز – 5 مساء
المصري X وادي دجلة – 8 مساء
الزمالك X سموحة – 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أستون فيلا X برايتون – 7.30 مساء – beIN Sports HD 5
كريستال بالاس X بيرنلي – 9.30 مساء - beIN Sports HD 4
مانشستر سيتي X فولهام – 9.30 مساء - beIN Sports HD 3
نوتينجهام فورست X وولفرهامبتون – 9.30 مساء - beIN Sports HD 9
سندرلاند X ليفربول – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
أتلتيك بيلباو X ريال سوسيداد – 10 مساء
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
بولونيا X لاتسيو – 10 مساء
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
بايرن ميونخ X لايبزيج – 9.45 مساء
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا للنخبة
جانجون X شنجهاي – 12 ظهراً
أولسان هيونداي X ملبورن سيتي – 12 ظهرًا
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2
أركاداج X النصر – 3.45 مساء
سباهان X الأهلي القطري – 6 مساء