مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 11-2-2026 عددًا من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي وفولهام بالجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ولقاء ليفربول مع سندرلاند.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الأهلي X الإسماعيلي – 5 مساء

إنبي X بيراميدز – 5 مساء

المصري X وادي دجلة – 8 مساء

الزمالك X سموحة – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X برايتون – 7.30 مساء – beIN Sports HD 5

كريستال بالاس X بيرنلي – 9.30 مساء - beIN Sports HD 4

مانشستر سيتي X فولهام – 9.30 مساء - beIN Sports HD 3

نوتينجهام فورست X وولفرهامبتون – 9.30 مساء - beIN Sports HD 9

سندرلاند X ليفربول – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

أتلتيك بيلباو X ريال سوسيداد – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

بولونيا X لاتسيو – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

بايرن ميونخ X لايبزيج – 9.45 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا للنخبة

جانجون X شنجهاي – 12 ظهراً

أولسان هيونداي X ملبورن سيتي – 12 ظهرًا

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2

أركاداج X النصر – 3.45 مساء

سباهان X الأهلي القطري – 6 مساء