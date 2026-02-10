إخلاء سبيل الطبيب المعتدى عليه بمستشفى الباجور بكفالة 10 الاف جنيه

قررت نيابة الباجور في محافظة المنوفية اخلاء سبيل الطبيب الذي اكد الاعتداء عليه داخل مستشفي الباجور وذلك بكفالة 10 الاف جنيه.

جاء ذلك بعد تحرير المشكو في حقه محضرا بقسم الشرطة يتهم فيه الطبيب بالتعدي عليه اولا بالضرب مستندا الي كاميرات المراقبة والفيديو الذي تم تداوله والذي يوضح تعدي الطبيب عليه اولا.

وقررت النيابة اخلاء سبيل المشكو في حقه بكفالة 10 الاف جنيه.

وكان طبيب العظام بمستشفى الباجور قد اكد تعرضه للاعتداء والضرب علي يد موافق مريض مما ادي الي وجود كسر في الانف واجراءه عملية جراحيه.

واصدر نقابة الأطباء بيانا تدين فيه الاعتداء علي الاطباء وتطالب بحق الطبيب المعتدي عليه بمستشفي الباجور.