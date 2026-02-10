قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريكة "ملياردير الجنس" تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
محافظات

في لفتة إنسانية.. محافظ المنوفية يشهد على عقد زواج 3من أبناء دور الرعاية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

في لفتة إنسانية طيبة ، شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتورة أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، مراسم عقد قران ثلاثة عرسان من أبناء مؤسسة تربية البنين التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم ، ودور رعاية فتيات سرس الليان التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة ومؤسسة الدكتور إسماعيل سلام بزاوية رزين بمنوف ، بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

وذلك لمشاركتهم فرحتهم في إتمام عرس زواجهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم ، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، والنائب محمد موسي رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ، والنائب أسامة مدكور عضو مجلس الشيوخ  ، ومصطفي بسيوني نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر ، والدكتورة شيرين مسعد عضو جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية ، عدد من المتطوعين ومسئولي الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر.

ووسط أجواء من الفرحة والزغاريد ، قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين وأهداهم مساعدات مالية ومفروشات منزلية دعماً لهم ، داعياً المولى عزو جل أن يتمم زواجهم على خير وأن يجعله زواجاً مباركاً، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته كونه وسط أبنائه من الأيتام، مؤكداً أهمية مشاركة الأيتام في جميع المناسبات مما يساهم في إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، مضيفاً أن رسم البسمة على وجوههم هو ما يعطينا القوة للاستمرار في دعمهم، ولا سيما في هذه اللحظات السعيدة التي تساهم في بناء أمل جديد في قلوبهم ،مؤكدا أنه لن يتوان عن دعمهم في أي مكان في المحافظة.

من جانبهم قدم العرسان الشكر لمحافظ المنوفية علي جهوده في دعم تلك الفئات وما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم .

هذا وحرص محافظ المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع العرسان موصياً أزواجهم بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها ، داعياً المولى عز وجل أن يتمم زواجهم على خير ، ومؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم لتحقيق حياة أسرية كريمة .

