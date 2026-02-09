محافظ المنوفية يفتتح مجمع مدارس وقف البتانون الجديد باستثمارات تتجاوز 61 مليون جنيه

افتتح اليوم اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجمع مدارس وقف البتانون الجديد علي مساحة 10 آلاف م2 وبطاقة 60 فصل دراسي وباستثمارات تجاوزت 61 مليون جنيه ، وذلك في إطار خطة ورؤية المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية تأكيداً على أن قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ،جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، النواب سامر التلاوي ، شيرين عبد العزيز ، معتز حجازي ، شريف الغرابلي أعضاء مجلس النواب ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.



ووسط فرحة الأهالي ، افتتح محافظ المنوفية مجمع المدارس والذى يضم " مدرسة وقف البتانون الرسمية للغات" باستثمارات تقارب 34 مليون جنيه بطاقة ٢٨ فصل دراسي ، " مدرسة وقف البتانون الابتدائية للتعليم الأساسي" باستثمارات تجاوزت 27 مليون جنيه بطاقة ٣٢ فصل دراسي ، وأزاح المحافظ الستار عن اللوح التذكارية للمدارس ، وتفقد عدداً من الفصول الدراسية والمعامل وقاعات الأنشطة للإطمئنان على إنتظام سير العملية التعليمية ومشيداً بمستوى حجم التجهيزات المنفذة على أرض الواقع ،فيما أجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع الطلاب للتعرف على يومهم الدراسى وطموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.



فيما أشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمة إلى أنه بفضل دعم وجهود محافظ المنوفية وتبنى خطط ورؤى طموحة قابلة للتنفيذ أسهمت فى النهوض وبشكل حقيقى في الارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة، لافتة إلى أنه سيتم العمل مستقبلاً فى التوسعات لمجمع المدارس بما يساهم فى خفض الكثافات الطلابية.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أن قطاع التعليم يحظى باهتمام القيادة السياسية باعتباره قاطرة التنمية وبوابة بناء الجمهورية الجديدة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، كما أكد أننا مستمرون فى تدعيم مشروعات البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على ما يهم المواطن المنوفى للمساهمة فى تحسين جودة الخدمات وبما يلبى متطلباته وإحتياجاته.

وخلال الجولة، ثمن نواب البرلمان والأهالي جهود محافظ المنوفية ودعمه اللامحدود لكافة المشروعات الخدمية والمتابعة الميدانية للمشروعات المستهدفة بأرجاء المحافظة وسعيه الدائم نحو تحقيق تنمية مستدامة بربوع المحافظة.