سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
محافظات

المنوفية.. وضع حجر الأساس لمجمع مدارس تجريبي بشبين الكوم

مروة فاضل

وضع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حجر الأساس لمجمع مدارس تجريبي ( إنشاء جديد ) علي مساحة 4000 م2 بأرض الملجأ بمدينة شبين الكوم ، وذلك في خطوة وطفرة جديدة تضاف للمنظومة التعليمية على أرض المنوفية للتوسع في إنشاء المدارس والمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية والنهوض بقطاع التعليم ، جاء ذلك بحضور  محمد موسى نائب المحافظ ، النواب سامر التلاوي ، شيرين عبد العزيز ، معتز حجازي ، شريف الغرابلي أعضاء مجلس النواب ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،  هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ،  نهي حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية ،  سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم. 

تفقد محافظ المنوفية الموقع العام لقطعة الأرض المخصصة للمشروع  ، واستمع الى شرح تفصيلي من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن تفاصيل المشروع بطاقة استيعابية 42 فصل دراسي جديد ، لافتاً أن المشروع يُعد إضافة قوية لمنظومة التعليم بالمحافظة للمساهمة في توفير بيئة تعليمية متميزة ومتكاملة لأبنائنا الطلاب تواكب تطلعات الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية.

 وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الاخيرة افتتاح العديد من المدارس التجريبية استهدفت النزول بالسن من 6 سنوات إلى 4 سنوات ونصف وجاري العمل على تخفيضها مستقبلياً لـ 4 سنوات فقط نظراً للأقبال الشديد من أولياء الامور لإلحاق أولادهم بهذا النوع من التعليم وحل مشكلة الكثافات الطلابية بمدارس شبين الكوم ، مؤكداً على أننا مستمرون في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بربوع المحافظة ، والتركيز على ما يهم المواطن المنوفى ونسعى جاهدين نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة بشتى القطاعات التنموية والخدمية ، مشيرا الى أن ما تحقق علي أرض المنوفية من بنية تحتية في جميع القطاعات يـُعد ثمرة دعم مباشر من الدولة المصرية، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتحويل الخطط الاستراتيجية الي واقع ملموس وخطوات واثقة نحو غدِ أفضل، ما يعكس إدراكاً حقيقياً لأهداف التنمية المستدامة تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين .

من جانبهم، ثمن أعضاء مجلس النواب جهود محافظ المنوفية ودعمه اللامحدود لكافة المشروعات الخدمية والمتابعة اليومية للمشروعات المستهدفة بأرجاء المحافظة وعلى رأسها قطاع التعليم ، فضلاً عن سعيه الدؤوب لتبني خطط ورؤى غير تقليدية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبى مطالبهم وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة اليوم بافتتاح عدد من المدارس الجديدة ( المدرسة المتكاملة الدولية للغات بحي غرب ، المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق  ، مجمع مدارس البتانون بشبين الكوم ) كصروح تعليمية جديدة تضاف للمنظومة التعليمية هذا العام.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مدرسة تجريبي شبين الكوم

