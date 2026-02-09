إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد

أعلن رئيس الهيئة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، أن إيران مستعدة "لتخفيف" اليورانيوم عالي التخصيب في حال رفع جميع العقوبات.

صرح نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، لوسائل الإعلام في طهران اليوم، بحسب ما نقلته وكالة تريند، أن إيران يمكنها خفض مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% أو تخفيفه في حال رفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد .

وأوضح إسلامي كذلك أن هذه المسألة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفع العقوبات.

وأوضح إسلامي كذلك أنه فيما يتعلق بإزالة اليورانيوم المخصب من إيران، لم يتم طرح هذا الموضوع في المفاوضات الحالية بين إيران والولايات المتحدة.

وبينما قد تكون بعض الدول قد اقترحته كوسيلة لتسهيل المناقشات، إلا أنه لم يتم تناوله رسمياً في المحادثات الجارية.

في السادس من فبراير، بدأت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي في مسقط، عاصمة سلطنة عمان. واتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات.

وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نُشر في مايو 2025، بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 9247 كيلوجرامًا، منها 408 كيلوجرامات بمستوى تخصيب يزيد عن 60%.