أخبار العالم

رسالة متلفزة.. خامنئي يدعو إلى مسيرات شعبية في إيران لإعلان الولاء للجمهورية الإسلامية

فرناس حفظي

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، في رسالة متلفزة، إلى تنظيم مسيرات شعبية حاشدة يوم 11 فبراير، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، بهدف إظهار قوة الشعب الإيراني و«إعلان الولاء للجمهورية الإسلامية»، إضافة إلى إحباط ما وصفه بـ«مخططات العدو».

ونقلت وكالة «مهر» عن خامنئي قوله إن قوة الأمم لا تُقاس فقط بالصواريخ والطائرات، بل ترتبط بإرادة الشعوب وقدرتها على المقاومة، مضيفًا: «لقد أظهرتم مقاومةً وإرادة، فأظهروها مجددًا في مختلف المواقف، وخيبوا آمال العدو».


وأشار المرشد الإيراني إلى أن ذكرى 11 فبراير تمثل يوما لإبراز كرامة وقوة الشعب الإيراني، مؤكدا أن المشاركة الواسعة في المسيرات الشعبية من شأنها أن تجبر من وصفهم بالأعداء على التراجع عن أطماعهم تجاه إيران ومصالحها الوطنية.


وأوضح خامنئي أن هذا اليوم يجسد وحدة الشعب الإيراني، حيث يخرج المواطنون إلى الشوارع، يرفعون الشعارات، ويعبرون عن تضامنهم وولائهم للجمهورية الإسلامية، معتبرًا ذلك تعبيرًا واضحًا عن التماسك الداخلي.


وقال خامنئي إن ذكرى انتصار الثورة تكشف في كل عام عن حيوية الأمة الإيرانية وعزمها وثباتها ووعيها بمصالحها ومخاطر الفساد، مشيرًا إلى أن هذا اليوم شهد تحقيق نصر تاريخي تمثل في إنقاذ البلاد من التدخل الأجنبي، على حد تعبيره.


وأضاف أن المسيرات الشعبية التي تشهدها مختلف المدن الإيرانية في هذه المناسبة تمثل ظاهرة فريدة من نوعها عالميا، مؤكدًا أن مثل هذه الحشود لا تُشاهد في دول أخرى بعد مرور سنوات طويلة على الاستقلال أو الاحتفال بالأعياد الوطنية.
وأكد المرشد الإيراني أن الحضور الشعبي الواسع في الشوارع يعكس القوة الحقيقية للأمة الإيرانية، ويسهم في إحباط مخططات الجهات التي تسعى، بحسب وصفه، إلى النيل من الجمهورية الإسلامية ومصالح الشعب الإيراني.

